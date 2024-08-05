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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Gençlerin ajandası çok yoğun

Ekonomist Dergisi’nin gelenekselleşen çalışmalarından biriyle karşınızdayız.

05 Ağustos 2024 | 15:21
Gençlerin ajandası çok yoğun

‘40 Yaş Altı 40 CEO’ araştırması dokuzuncu yılında. Editör arkadaşımız Sibel Atik’in hazırladığı araştırma haberinin detaylarını sayfalarımızda okuyacaksınız. Genç kuşak yöneticiler, enflasyonist ortamda şirketlerini yönetme konusunda tecrübe kazanıyor. Son iki yılda yaşanan yüksek enflasyon, genç kuşak yöneticilerin bu alandaki kaslarını da güçlendirmiş görünüyor. Bu dönemde teknolojiye, katma değerli üretime, dış pazarlara ağırlık veren genç kuşak yöneticiler, şirketlerini dalgalı sularda yönetmeyi başarıyor.

Bu yıl araştırmanın sonuçlarına genel olarak bakacak olursak, genç yöneticiler şirketlerini büyütmeyi başarabilmişler. Özellikle enerji, tarım, teknoloji ve perakende şirketleri cirosal büyümede daha pozitif performans sergilemişler. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren CEO’ların ise zorlandıkları gözleniyor.

Rakamsal olarak bakıldığında listedeki 40 genç CEO’nun toplam cirosu 348 milyar TL’yi aşarken, istihdam ise 43 bin kişiyi buldu. 2022 yılında toplam ciro 228 milyar TL seviyesindeyken çalışan sayısı ise 42,2 bin kişiydi. Yani cirosal bazda artışlara rağmen istihdam tarafında büyümenin olmadığı görülüyor.

Genç CEO’lar için 2024 yılı da hayli zorlu geçiyor. Zor bir sınav veriyorlar. Ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkılaştırıcı tedbirler ve döviz kurundaki yükselişlerin enflasyonun altında kalması genç yöneticileri zorlamaya devam ediyor.

Sadece ekonomi tarafında değil, jeopolitik tarafta da gerginliğin artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler ciddi tedirginlik yaratıyor. İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken, savaşın boyutunun genişleyebileceğine yönelik endişeler de artıyor. Gazze’deki insanlık dışı eylemlerin bir an önce son bulmasını diliyorum.

Jeopolitik risklerin yanında enflasyon, maliyet yönetimi, kârlılığı yükseltmek, yeni ticaret yollarıyla yeni pazarlara açılmak ve satın alma fırsatları, genç liderlerin ajandasında ilk sıralarda olmaya devam edecek.

Sağlıklı günler diliyorum.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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