Girişimciler LinkedIn’den yatırımcı çekiyor

Günümüzün profesyonel ağları, sadece bir sosyal medya platformu olmanın ötesinde, iş dünyasında bağlantı kurmanın, sektörel bilgi paylaşımının ve iş fırsatlarının da en güçlü araçlarından biri haline gelmiş durumda.

Örneğin; Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla 17 milyondan fazla kullanıcısı bulunan LinkedIn, yatırımcı çekmek isteyen girişimciler için adeta bir vitrin görevi görüyor. LinkedIn iş fikrinizi, vizyonunuzu ve yeteneklerinizi yatırımcılara doğrudan sunabileceğiniz etkili bir alan sağlıyor. Ancak sadece bir profil oluşturup beklemek yeterli değil. LinkedIn’i yatırımcılarla etkili bir bağ kurmak ve onların ilgisini çekmek için stratejik bir şekilde kullanmak gerekiyor.

LinkedIn’in, girişimciler için yatırımcılarla doğrudan iletişime geçme fırsatı sunan güçlü bir platform olduğunun altını çizen LinkedIn Eğitmeni ve Danışmanı Ahmet Mert Samur, “Ancak bu süreçte etkili bir profil oluşturmak, doğru bağlantılar kurmak, içerik üretmek ve aktif olmak büyük önem taşıyor. Her yeni bağlantının büyük iş birliklerine kapı aralayabileceğini unutmayın. LinkedIn’de doğru stratejilerle ilerleyerek işinizi büyütebilir ve hayalinizdeki yatırımcıyı bulabilirsiniz” diyor.

PLATFORMDA ÖNE ÇIKMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Samur, girişimciler İçin LinkedIn'de öne çıkmanın yollarını şöyle sıralıyor:

✓ Profilinizi Güçlü Kılın: İlk izlenim her şeydir. Girişimciler için LinkedIn’de en önemli unsurlardan biri güçlü ve güven veren bir profil oluşturmak. Kullanıcılar çoğu zaman bir profili ziyaret ettiklerinde ilk olarak fotoğrafa ve özet kısmına bakarlar.

Profesyonel ve samimi bir profil fotoğrafı seçin. İlk izlenim, yatırımcıların ilgisini çekmede kritik rol oynar.

Profil başlığınızı etkili kullanın. Sizi ve işinizi en iyi şekilde yansıtan bir başlık seçerek kendinizi doğru anlatın.

Özet kısmında iş fikrinizi net ve ilgi çekici bir şekilde aktarın. Kuru bir anlatım yerine, vizyonunuzu ve motivasyonunuzu yansıtan etkileyici bir metin hazırlayın.

✓Hikâyenizi Anlatın: Yatırımcılar sayılardan daha fazlasını ister. LinkedIn’de girişimcilerin yaptığı en büyük hatalardan biri, sadece geçmiş başarılarını sıralamak ve iş fikirlerini rakamlarla anlatmak. Oysa yatırımcılar sadece finansal verilerle odaklanmazlar işin arkasındaki hikâyeyle de ilgilenir.

İş fikrinizin arkasındaki hikâyeyi samimi ve etkileyici bir dille anlatın.

Rakamlarla destekleyin ama duygusal bağ kurmayı unutmayın. Sayılar önemli olabilir, ancak insanlar hikâyelere bağlanır.

✓Doğru Kişilere Ulaşın: LinkedIn’in arama ve filtreleme özelliklerini kullanın. LinkedIn’in sunduğu en büyük avantajlardan biri yatırımcıları kolayca bulup onlarla doğrudan iletişime geçebilme imkânı sunması. Günler süren araştırmalar yapmak yerine, platformdaki arama ve filtreleme özelliklerini kullanarak saniyeler içinde hedef yatırımcıları belirleyebilirsiniz.

Yatırımcıların geçmiş yatırımlarını ve ilgi alanlarını araştırın.

Onlarla bağlantı kurarken kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Samimi ve doğrudan bir dil kullanarak yatırımcının ilgisini çekin.

✓Etkileşim Kurun: Paylaşımlara yorum yapın ve katılım sağlayın. Yatırımcılarla güçlü bir ilişki kurmanın en etkili yollarından biri onların içeriklerine düzenli olarak yorum yapmak ve etkileşimde bulunmaktır.

Paylaşımlarına yorum yaparak ve içeriklerini beğenerek doğal bir iletişim başlatabilirsiniz.

Düzenli olarak etkileşimde bulunarak adınızı duyurabilirsiniz. Böylece yatırımcılar sizi daha kolay fark eder.

✓Standart Bağlantı Mesajlarından Kaçının: Samimi olun. LinkedIn’de yatırımcılarla bağlantı kurarken, “Bağlantı kurmak isterim” gibi standart mesajlar yerine neden iletişime geçmek istediğinizi anlatan kişisel ve anlamlı mesajlar yazmalısınız.

Kısa ama etkileyici bir bağlantı mesajı hazırlayın.

Yatırımcıya nasıl bir değer katabileceğinizi açıkça belirtin.

Samimi bir dil kullanın, yapay mesajlardan kaçının.

✓Değerli İçerikler Üretin: LinkedIn’de sektörde bir otorite olun. LinkedIn’de yatırımcıların ilgisini çekmenin bir diğer yolu, düzenli olarak kaliteli içerikler üretmektir. Paylaşımlarınız sizi sektörünüzde otorite haline getirerek yatırımcıların dikkatini çekmenizi sağlar.

Sektördeki trendler hakkında bilgi dolu paylaşımlar yapın.

Kendi deneyimlerinizi ve öğrenimlerinizi paylaşarak ilham verici içerikler üretin.

✓Profilinizi Güncel Tutun: Aktif olmayan girişimci güven vermiyor. Eğer LinkedIn profiliniz uzun süredir güncellenmemişse veya pasif görünüyorsa, bu yatırımcılar için bir güven kaybına neden olabilir.

Yeni başarılarınızı ve iş gelişmelerinizi düzenli olarak paylaşın.

Güncel hedeflerinizi belirtin, böylece yatırımcılar işinizi takip edebilir.

✓Canlı Yayınlar ve Webinarlar Düzenleyin: Yatırımcıların ilgisini çekmenin en etkili yollarından biri, doğrudan onlarla etkileşime geçmektir. LinkedIn üzerinden canlı yayınlar veya webinarlar düzenleyerek yatırımcılarla doğrudan konuşma fırsatı yaratabilirsiniz.