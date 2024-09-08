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Girişimcilere 10 milyon dolarlık fon geliyor

Vanora Ventures, 5 milyon dolar fon yatırımı ile birinci kapanışını yapacak. İki yılda toplam 10 milyon dolar yatırımı fonun içerisine alarak yatırım dönemini tamamlamayı hedefleyen Vanora Ventures, önümüzdeki yıl portföyüne 10 girişimi daha katmayı planlıyor.

08 Eylül 2024 | 15:42
Girişimcilere 10 milyon dolarlık fon geliyor

Dünyada yeni olan ‘venture studio’ modelini Türkiye’de hayata geçiren teknoloji şirketi Vanora Ventures, altında profesyonel yazılım, tasarım, pazarlama, AR-GE ekipleri bulunarak bir teknoloji ürününün bu alandaki tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Temelde teknoloji desteği karşılığı girişimlerden hisse almak üzerine kurulu olan venture studio sisteminin yanı sıra Vanora, Türkiye’de büyük teknoloji şirketleri için de ürün üretme aşamalarına dahil olarak terzi işi yazılım hizmeti sunuyor.

Bir girişime başarılı olması için gerekli olan, yetkin ve tecrübeli bir ekip, stabil ve performanslı bir ürün, doğru market stratejisi, etkili proje yönetimi, yapay zeka altyapısı gibi teknoloji kaynaklarını sağlayan sistem; bu yapı ile ortağı olduğu teknoloji girişimlerinin diğer girişimlere oranla başarı yüzdesini beş kat artırmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Burcu Tuvay
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Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
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Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
6 Eylül borsada gün sonu özeti
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