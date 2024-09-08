Girişimcilere 10 milyon dolarlık fon geliyor

Dünyada yeni olan ‘venture studio’ modelini Türkiye’de hayata geçiren teknoloji şirketi Vanora Ventures, altında profesyonel yazılım, tasarım, pazarlama, AR-GE ekipleri bulunarak bir teknoloji ürününün bu alandaki tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Temelde teknoloji desteği karşılığı girişimlerden hisse almak üzerine kurulu olan venture studio sisteminin yanı sıra Vanora, Türkiye’de büyük teknoloji şirketleri için de ürün üretme aşamalarına dahil olarak terzi işi yazılım hizmeti sunuyor.

Bir girişime başarılı olması için gerekli olan, yetkin ve tecrübeli bir ekip, stabil ve performanslı bir ürün, doğru market stratejisi, etkili proje yönetimi, yapay zeka altyapısı gibi teknoloji kaynaklarını sağlayan sistem; bu yapı ile ortağı olduğu teknoloji girişimlerinin diğer girişimlere oranla başarı yüzdesini beş kat artırmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.