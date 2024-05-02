Girişimcilere hız kazandıracaklar

Program, girişimcilere global rekabette avantaj sağlayarak büyümelerine destek olacak. Strateji, iş geliştirme ve farklı ihtiyaç alanlarında sağlanan mentorluk hizmetlerinin yanında, Endeavor'ın uluslararası ağına erişim imkânı sunan Endeavor Türkiye Scaleup Hızlandırma Programı, programa yeni dönemi için seçilen 10 girişimin katılımıyla başladı.

Aposto, B2Metric, Comodif, Kidolog, Masraff, Mega Fortuna, Twiser, Uppy, Usersdot ve Vigo 'Scaleup Programı'nın beşinci dönemine katılmaya hak kazanan girişimler oldu.

Endeavor Girişimcisi olma potansiyeli yüksek, her biri hızlı büyüme sürecinde olan bu girişimler, ürünlerini ölçeklendirme, operasyonlarını genişletme ve globale açılma gibi alanlarda Endeavor'dan destek alıyor.

Mart 2024 tarihinde başlayan ve dört ay sürecek program boyunca Scale up şirketlerinin kurucu ve CEO'ları, hukuk, teknoloji, ürün, markalaşma, yetenek, kültür ve yatırım konularında grup atölye çalışmalarına katılacak, başarılı Endeavor girişimcilerinden birebir mentorluk alacaklar.

Katılımcı şirketlerin kurucu ortakları aynı zamanda 'Founders Forum'larda benzer aşama girişimlerde yaşanan sorunları tartışma ve iş geliştirme fırsatlarına sahip olacaklar.

HIZLI BÜYÜMENİN ANAHTARI

Scaleup Hızlandırma Programı'nın beşinci dönemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, "Endeavor Türkiye olarak, girişimcilere doğru mentorluğu sağlamak ve uluslararası pazarlara açılma konusunda destek olmak en önemli önceliğimiz.

Scale up'lar, yani hızlı büyüyen girişimler için geliştirdiğimiz programımıza seçilen girişimler, aynı zamanda Endeavor'un seçim sürecine dahil olarak, bu süreçte daha emin adımlarla yürüyor" diyor.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kumaş, Ev, Bebek ve Kadın Bakım Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu ise günümüz dünyasında, yalın ve hızlı uyum sağlama odaklı bir yenilikçi zihniyetle girişimcilik ekosistemine daha yakın olmaları gerektiğine dikkat çekerek deneyimleri ile onlara rehberlik eden, girişim fikrinin hayata geçmesi için finansal katkı sağlayan yetkin bir şirketin varlığının, scale up aşamasındaki girişimcilerin hızlı büyümelerinin kilidini açtığını belirtiyor.

Yeşil Paket’e 9 milyon TL yatırım geldi

Şehir içi teslimatları tamamen elektrikli araçlarla gerçekleştirerek karbon salımını azaltan yerli teslimat girişimi Yeşil Paket, çevreci kimliği ve geleceğe hazır teknolojik altyapısıyla yeni bir döneme kapı aralarken, 9 milyon TL yatırım aldı. Yeşil Paket Kurucusu Kaan Murat Ayvaz, "Girişimimizi 2022'de İsparta'da kurmamızın ardından, yeşil dönüşüm odaklı yenilikçi yaklaşımımızla 2023’ün sonunda 9 milyon TL'lik yatırım aldık. Bu fırsat, bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırdı. 2024'ün ikinci çeyreğinde üç yeni şehirde hizmet vermeye başlayacağız” diyor. Araçların tamamında, kendi üretimleri olan yerli bataryaları kullandıklarını ifade eden Ayvaz, araçların bataryalarını değiştirilebilir modül halinde tasarlayarak da bu konuda da bir ilke imza attıklarını sözlerine ekliyor.



