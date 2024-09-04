Girişimcileri dünya sahnesine hazırlıyor

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER), hizmet sektörü firmalarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanması için geliştirilen bir destek programı. Bu program sayesinde, hizmet sektörü firmaları altyapılarını ve kurumsal kapasitelerini güçlendirebiliyor, ürün ve hizmetlerini yurt dışında tanıtabiliyor ve pazarlayabiliyorlar.

HİSER Projesi kapsamında Gazi Teknopark tarafından oluşturulan ‘Bilişim Kümesi’ndeki firmalarla ihtiyaç analizi yapılıyor. Hizmetin uluslararası pazarlara uygunluğunun değerlendirilmesi, pazar araştırması, sürdürülebilir ve küresel standartlara uyum sağlayan pazarlama ve satış stratejileri geliştirilmesi gibi çok geniş bir yelpazede firmaları mercek altına alan Gazi Teknopark, hedef pazardaki ihracat kurallarını, yasal düzenlemeleri ve mevcut finansal durumu değerlendiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.