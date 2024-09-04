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Girişimcileri dünya sahnesine hazırlıyor

Gazi Teknopark, yürüttüğü uluslararası programlarla girişimcilere fırsatlar sunuyor. Gazi Teknopark Genel Müdürü Elif Başak Teksin, “Firmaları dünya sahnesine hazırlıyoruz. Bu yıl, Londra’da bir irtibat ofisi açtık. Yurt dışı ofislerimizin sayısını arttırmayı hedefliyoruz” diyor.

04 Eylül 2024 | 16:58
Girişimcileri dünya sahnesine hazırlıyor

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER), hizmet sektörü firmalarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanması için geliştirilen bir destek programı. Bu program sayesinde, hizmet sektörü firmaları altyapılarını ve kurumsal kapasitelerini güçlendirebiliyor, ürün ve hizmetlerini yurt dışında tanıtabiliyor ve pazarlayabiliyorlar.

HİSER Projesi kapsamında Gazi Teknopark tarafından oluşturulan ‘Bilişim Kümesi’ndeki firmalarla ihtiyaç analizi yapılıyor. Hizmetin uluslararası pazarlara uygunluğunun değerlendirilmesi, pazar araştırması, sürdürülebilir ve küresel standartlara uyum sağlayan pazarlama ve satış stratejileri geliştirilmesi gibi çok geniş bir yelpazede firmaları mercek altına alan Gazi Teknopark, hedef pazardaki ihracat kurallarını, yasal düzenlemeleri ve mevcut finansal durumu değerlendiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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İLERİ
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK’dan bir kişiye işlem yasağı geldi
Trabzonspor'dan (TSPOR) KAP'a bedelli açıklaması
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
Avrupa borsaları, ECB'nin faiz indirim kararının ardından yükselişle kapandı
Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için tedbir kararı
Borsada bugün geri alım yapan 6 şirket
Koç Metalurji'den (KOCMT) geri alım kararı
Borsada cuma günü 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
Tüpraş, rafinerilerindeki yeni sistemi duyurdu
Efsanevi yatırımcı, dev bankadaki payını azaltmaya devam ediyor
Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararında
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New York borsası enflasyon verileri sonrasında karışık seyirle açıldı
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