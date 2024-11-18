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Girişimcilik fikirleri Eskişehir’den yükselecek

Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi’ni Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde açtı. Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi Eğitim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin girişim fikirlerinin oluşmasına zemin hazırlanacak.

18 Kasım 2024 | 09:33
Girişimcilik fikirleri Eskişehir’den yükselecek

“Bütün ümidim gençliktedir” diyen Atatürk’ün izinde, Türkiye çapında yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atan Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği’ni Türkiye’nin farklı illerine yaymaya devam ediyor. Seferberlik kapsamında, ilk Teknoloji ve Etki Merkezi’ni geçtiğimiz ay sonunda İzmir’de hayata geçiren Sabancı Topluluğu, ikinci merkezi ise Türkiye’de üniversite öğrencisi yoğunluğunun en yüksek olduğu şehirlerden Eskişehir’de açtı. 

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) iş birliğiyle kapılarını açan Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi, dünya ekonomisinin en önemli büyüme alanlarından biri olarak gösterilen malzeme teknolojilerinde faaliyet gösterecek. Merkezden ESTÜ’deki Kimya, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, araştırmacılar ve girişimciler yararlanabilecek.


Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar.... Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
SPK Başkanı açıkladı: 2024'ün halka arz karnesi
Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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