Girişimcilik fikirleri Eskişehir’den yükselecek

“Bütün ümidim gençliktedir” diyen Atatürk’ün izinde, Türkiye çapında yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atan Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği’ni Türkiye’nin farklı illerine yaymaya devam ediyor. Seferberlik kapsamında, ilk Teknoloji ve Etki Merkezi’ni geçtiğimiz ay sonunda İzmir’de hayata geçiren Sabancı Topluluğu, ikinci merkezi ise Türkiye’de üniversite öğrencisi yoğunluğunun en yüksek olduğu şehirlerden Eskişehir’de açtı.

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) iş birliğiyle kapılarını açan Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi, dünya ekonomisinin en önemli büyüme alanlarından biri olarak gösterilen malzeme teknolojilerinde faaliyet gösterecek. Merkezden ESTÜ’deki Kimya, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, araştırmacılar ve girişimciler yararlanabilecek.



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