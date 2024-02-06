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Girişimciye ve üreticiye proje desteği

Deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, üretim ve girişimcilik ruhunun yeniden ayağa kalkmasını sağlamak için şirketler ve STK’lar bölgede farklı projeler gerçekleştiriyor. Kuluçka merkezleri, girişimcilik programları, üretici destekleri gibi birçok proje hayata geçiriliyor.

06 Şubat 2024
Girişimciye ve üreticiye proje desteği

Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilde etkili olan deprem felaketinden etkilenen ailelerin hayatlarını yeniden kurmalarına yönelik yapılan çalışmalar devam ederken, girişimcilere ve üreticilere yönelik bölgesel kalkınmayı destekleyen projeler de hayata geçiyor. 

Şirketler, STK’lar ve girişimcilik ekosisteminin paydaşları iş birliği yaparak depremden etkilenen illerde kuluçka merkezleri, ortak çalışma alanları girişimcilik eğitim programları, KOBİ’lere e-ticaret desteği gibi birçok proje gerçekleştiriyor. Bölgedeki üreticilere de özel destekler sunuluyor. 

Zincir marketler bölgedeki üreticilerin ürünlerinde raflarına yer verirken, restoranlar da hem tedarik ağlarında hem de menülerinde bölgeye pozitif ayrımcılık yapıyor. 

Deprem felaketinin birinci yılında yaralar hala sarılmaya çalışılırken, üretim ve girişimcilik ruhunun yeniden ayağa kalkmasını sağlamak için hayata geçirilen projeleri araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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