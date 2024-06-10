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Girişimde kadının gücü görünecek

Girişimde Kadın Gücü Projesi'nin yeni dönemi başladı. 81 ilde yüz yüze verilecek eğitimlere katilan 100 girişimci kadına üç ay boyunca mentörlük desteği verilecek. Türkiye İş Bankası ise 100 girişimci kadına iş geliştirme desteği sağlayacak.

10 Haziran 2024 | 09:52
Girişimde kadının gücü görünecek

Girişimde Kadın Gücü Projesi'nin yeni dönemi başladı. 81 ilde yüz yüze verilecek eğitimlere katilan 100 girişimci kadına üç ay boyunca mentörlük desteği verilecek. Türkiye İş Bankası ise 100 girişimci kadına iş geliştirme desteği sağlayacak.

Dünyada girişimci kadın oranı yüzde 35 seviyesindeyken ülkemizde bu oran yüzde 14. Öte yandan 2023 yılı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde 146 ülke arasında 129'uncu sırada yer alıyoruz. Yapılan uluslararası araştırmalar, kadınların yenilikçi ve yaratıcı özellikleri ile girişimci ruhlarının istihdama ve ekonomiye çarpan etkisi yarattığını gösteriyor. 

Bu kapsamda harekete geçen Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ile girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen Girişimde Kadın Gücü projesinin 2024-2026 yılları arasını kapsayan ikinci fazının açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Girişimde Kadın Gücü Projesi'nin 2024-2026 yılları arasını kapsayan yeni döneminde ise 81 ilde yüz yüze verilecek eğitimlerin yanı sıra eğitim portalı ve çevrim içi platform üzerinden 6 bin 500 girişimci ve girişimci adayı kadına ulaşılması hedefleniyor. 

Proje kapsamındaki eğitimlere katılan 100 girişimci kadına üç ay boyunca sektöründe başarılı kadınlar ve alanında uzman kişiler tarafından
mentörlük desteği verilecek. Türkiye İş Bankası ise 100 girişimci kadına iş geliştirme desteği sağlayacak. 

Ayrıca tasarım odaklı düşünme eğitimleri, podcast kayıtları, üretici kadınlar ile satın alma günleri, mentörlük programları ve girişimci kadınlar ile ilham buluşmaları organize edilerek kadınlar arasındaki iletişim köprüsünün güçlenmesi desteklenecek.

ÇARPAN ETKİSİ

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Bir kadının hayatına dokunan her değerin büyük bir çarpan etkisi oluşturacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ise “2023 yıl sonu itibarıyla projemiz ile toplam 5 bin 43 girişimci ve girişimci adayı kadına erişmenin, onların belki de desteğe en çok ihtiyaç duydukları alanlardaki ihtiyaçlarının giderilmesinde rol almanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Projemizin yeni döneminde gerek online eğitim gerekse fiziki etkinliklerimizle 6 bin 500 girişimci ve girişimci adayı kadına daha ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
 

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Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




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