“Global ayak izimizi genişletmek istiyoruz”

Coşkunöz Holding, Slovakya’da yapımına geçen yıl başladığı tesis yatırımını önümüzdeki mayıs ayında tamamlamayı hedefliyor. Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, Slovakya tesisinin adından Kuzey Afrika pazarını yakın radara alacaklarını söylüyor.

73 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve bugün 600 milyon Euro cirolu bir deve dönüşen Coşkunöz Holding, global adımlarını hızlandırmak üzere yurtdışında önemli kararları devreye alıyor.

Rusya ve Romanya’nın ardından geçen yıl Slovakya’da da üretim yapmak üzere tesis yatırımını devreye alan Coşkunöz Holding, 50 milyon Euro bedelle hayata geçen ve hala yatırım süreci devam eden Slovakya’daki tesisini mayıs ayı gibi açmayı planlıyor.

Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, Slovakya’da faaliyete geçecek tesiste ilk etapta Türkiye’de üretilen otomotiv tedarik sanayii ürünlerinin montajını yapacaklarını anlatıyor.

Yurtdışında devreye aldıkları bu önemli yatırımlarla lojistik merkezleriyle birlikte global alanda daha da ön plana çıkacaklarını belirten Acay ile grubun 2024 hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.