Göktürk-Kemerburgaz’da yatırım iştahı artıyor

İstanbul’un bostanlarının bulunduğu Göktürk-Kemerburgaz bölgesi 1990’yı yıllarda Kemer Country’nin yapılması ile üst gelir grubuna yönelik lüks villa projelerinin üssü oldu. Orta-üst gelir grubuna yönelik az katlı konut projeleri ile gelişirken, ormanını kıyısında şehir merkezine ve İstanbul Havalimanı’na yakın konumu, sosyal donatılı projeleri ile öne çıktı. Bölge iş adamları, beyaz yakalılar, havalimanına yakın olmak isteyen orta üst ve üst gelir grubunca tercih ediliyor.

Havalimanının açılmasından sonra cazibesi artan Göktürk- Kemerburgaz hattında Seba İnşaat’tan Mesa’ya, Kiler GYO’dan Kalyon İnşaat’a kadar markalı konut üreticilerinin planlama, üretim ve satış aşamasında 18 projesi bulunuyor. Bölgedeki konut fiyatları ortalama 4 bin ila 6 bin dolar/m2 arasında değişirken, villalarda ortalama 10 bin ila 12 bin dolar/m2 seviyelerinde.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.