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Levent Gökmen




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Göktürk-Kemerburgaz’da yatırım iştahı artıyor

Göktürk-Kemerburgaz bölgesi lüks villa ve konut projeleri ile öne çıkıyor. Özak GYO’dan Pasifik GYO’ya, Mesa’dan Seba İnşaat’a kadar markalı konut üreticilerinin proje geliştirme yarışına girdiği bölgenin önümüzdeki dönemde de cazibesini koruması bekleniyor.

30 Mart 2025 | 12:41
Göktürk-Kemerburgaz’da yatırım iştahı artıyor

İstanbul’un bostanlarının bulunduğu Göktürk-Kemerburgaz bölgesi 1990’yı yıllarda Kemer Country’nin yapılması ile üst gelir grubuna yönelik lüks villa projelerinin üssü oldu. Orta-üst gelir grubuna yönelik az katlı konut projeleri ile gelişirken, ormanını kıyısında şehir merkezine ve İstanbul Havalimanı’na yakın konumu, sosyal donatılı projeleri ile öne çıktı. Bölge iş adamları, beyaz yakalılar, havalimanına yakın olmak isteyen orta üst ve üst gelir grubunca tercih ediliyor. 

Havalimanının açılmasından sonra cazibesi artan Göktürk- Kemerburgaz hattında Seba İnşaat’tan Mesa’ya, Kiler GYO’dan Kalyon İnşaat’a kadar markalı konut üreticilerinin planlama, üretim ve satış aşamasında 18 projesi bulunuyor. Bölgedeki konut fiyatları ortalama 4 bin ila 6 bin dolar/m2 arasında değişirken, villalarda ortalama 10 bin ila 12 bin dolar/m2 seviyelerinde.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bugün 8 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 8 şirket
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını duyurdu
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