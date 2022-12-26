Güneş enerjisiyle istihdamı artırdı

Altın Ateş Kimya, Anadolu'daki sanayicilere gübreden plastiğe, tarımdan lojistiğe pek çok alanda tedarik hizmeti veriyor. 2021 yılında güneş enerjisi yatırımları yaparak enerji sektörüne de adım atan Altın Ateş Kimya, Anadolu 500 araştırmasında istihdamını oran olarak en çok artıran şirket oldu.

27 Kasım - 10 Aralık 2022 tarihli sayıdan

Hatay'da 1989 yılında kurulan Altın Ateş Kimya gübre, plastik, tarım, lojistik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Ekonomist'in 'Anadolu'nun 500 Büyük Şirketi' araştırmasında 2021 yılında istihdamını oran olarak en çok artıran şirket olarak yer alan Altın Ateş Kimya, 310 kişiye istihdam yaratıyor. 2020 yılında 51 kişiye istihdam sağlayan şirket, yüzde 507'lik artışla, listede birinciliğe yükseldi.

Altın Ateş Grup, kimyevi gübrelerin Türkiye'de paketlemesini ve bayilere dağıtımını sağlıyor; ayrıca yurtdışında birçok ülkeye de ihracatını yapıyor.

DÖRT TESİS KURDU

Altın Ateş Kimya, endüstriyel sektörlere plastik hammadde ürünleri de temin ediyor. Sektöründe dünya markalarının ürünlerini, depolama ve bayi ağı sayesinde satış noktalarına ulaştırıyor.

Altın Ateş Tarım ise yurtiçi ve yurtdışında yağ, yem, un, irmik, nişasta sanayine çeşitli ürünlerin satışını yapıyor. Yıllık yaklaşık 750 bin metrik ton tarım ürünleri satışı gerçekleştiren şirket, gıda ve yem hammaddelerini kaynağa en yakın noktada satın alıyor.

Artlog Lojistik şirketiyle lojistik sektöründe de faaliyet gösteren grup, dört ayrı parsel üzerine kurulu 100 bin metrekarelik depolama alanları ile Türkiye'nin en büyük A tipi gümrüklü antrepolarından birine sahip.

2021 yılında güneş enerjisi yatırımları yaparak enerji sektörüne de adım atan Altın Ateş Grup, kurulu dört tesisinde 7 MW'lik enerji üretiyor.

20 MİLYAR TL CİRO HEDEFİ

Güneş enerjisi santralleriyle elektrik üretimi yaptıklarını söyleyen Altın Ateş Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ateş, 2023'te üretimi iki katına çıkarmayı planladıklarını belirtiyor.

Yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Burak Ateş, "2022 yılını yaklaşık 150 milyon dolar ihracatla tamamlıyoruz, önümüzdeki yıl 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha çok Avrupa ve Afrika pazarına ihracatımızı artırmayı planlıyoruz" diyor.

2022 yılını 14 milyar TL ciro ile tamamlayacaklarının bilgisini veren Ateş, 2023'te bu rakamı 20 milyar TL'ye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtiyor.

“YURTDIŞINDA BÜYÜYECEĞIZ”

“Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde beş ülkede daha ofis açıp yatırım planlıyoruz. Bu sayede istihdamımızı 500’ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz.

2023 yılında yurtdışında en az beş ülkede daha yeni gübre, tarım ve plastik yatırımları yapıp yurtdışı operasyonlarımızı büyütmeyi ve böylece global pazarda herkesin bildiği bir oyuncu olmayı planlıyoruz.”

