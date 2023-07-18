Güneydoğu Anadolu’ya 8.3 milyar TL yatırım yapacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, bölgeye olan yatırımlarına ve sürdürülebilir projelerine devam ediyor. Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, bu yıl özelleştirilmesinin 10. yılını geride bırakan şirketin, hizmet bölgesindeki yatırımlarını, sosyal projeleri ve kayıp-kaçakla mücadele çalışmalarını aktardı. Dicle Elektrik 6,3 milyon nüfusa sahip Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde, toplam 2,2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor. Türkiye genelinde abone başına yıllık ortalama 4.500 kWh elektrik tüketimi gerçekleşirken şirketin faaliyet gösterdiği bölgede ise bu rakam 11.300 kWh ile ülke ortalamasının 2,5 katının üzerinde. İstanbul Avrupa Yakası’ndan sonra en çok enerji sarfiyatı gerçekleştiren şirket konumunda.

20 MİLYAR TL YATIRIM YAPTI

Gediz Elektrik, özeleştirmenin ardından 10 yılda, büyük kısmı şebeke yenileme ve güçlendirme olmak üzere 20 milyar TL’yi aşan yatırımda bulundu. Bunların arasında yatırımın 15,1 milyar TL’sini akıllı şebeke dönüşümü, 3,5 milyar TL’sini enerji nakil hattı ve KÖK (kesici ölçüm kabini) bina ile 1,2 milyar TL’sini aydınlatma yatırımları oluşturdu. Bu yıl 8,3 milyar TL’lik yatırım çalışmaları yürüttüklerini, sadece Mardin ve Şırnak için 3 milyar TL’yi bulan bir yatırımı hayata geçireceklerini belirten Atalay, “Hizmet sunduğumuz 6 il için şebeke yenileme güçlendirmeyi kapsayan yatırımları devreye aldık.” dedi.

KAYIP KAÇAK ORANI YÜZDE 43’E DÜŞTÜ

Son 10 yıllık dönemde kayıp-kaçakla olan mücadelede önemli bir yol katettiklerinin altını çizen Memet Atalay, “Teknolojiye olan yatırımlarımız sürüyor. Akıllı şebeke altyapımız (smart grid) sayesinde 1,1 milyona yakın kullanım noktasında otomatik sayaç okuma sistemi (OSOS) kurarak uçtan uca saha yönetimi olanağı sunan akıllı şebeke modelini hayata geçirdik. Bu dönüşümle toplamda 8.4 milyar kWh kaçak elektrik tüketiminin önüne geçtik. Böylece tüketimde tasarruf sağlamanın yanında, ülkenin kaynaklarının etkin kullanılmasına ve ekonomiye doğrudan katkı sunduk. Böylece son 10 yılda yaklaşık 105 milyar TL’lik ekonomik kaynağın korunması sağladık” dedi. Atalay 10 yıl önce özelleştirmeyle devralındığında yüzde 76’lık kayıp kaçak oranına sahip bölgenin, Dicle Elektrik çalışmalarıyla bugün yüzde 43’e kadar düşürüldüğünü sözlerine ekledi.

TARIMSAL SULAMA’DA FATURALARIN YÜZDE 80’İ ÖDENMİYOR

Türkiye’de tarımsal sulama alanlarında yılda yaklaşık 16 milyar kWh elektrik kullanılıyor. Bunun yarısı da Dicle Elektrik’in hizmet bölgesi içerisinde tüketiliyor. Bir çiftçinin neredeyse ortalama bir fabrika kadar elektrik harcayabildiğini belirten Atalay, tarımsal sulama alanlarındaki kaçak elektrik kullanımına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Atalay, “Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt illerinde bulunan 16 milyon dekar ekili tarımsal alanda, 123 bin kayıtlı çiftçi üretim yapıyor. 123 bin kayıtlı çiftçinin 65 bini ise sulu üretim gerçekleştiriyor. Tarımsal kullanıma yönelik elektrik borçlarının ödenmemesi, bölgenin diğer bir sorununu oluşturuyor. Sekiz yıldır borcunu ödemeyenler var. Tarımsal sulama abonelerinin; Şanlıurfa’da yüzde 89’u, Mardin’de yüzde 85’i, Şırnak’ta yüzde 83’ü, Diyarbakır’da yüzde 59’u, Batman’da yüzde 24’ü ve Siirt’te yüzde 28’i borçlu durumda. Tarımsal sulama abonelerinden tahsil edilecek alacağın anaparası ise gelinen noktada 18 milyar TL’yi aşmış durumda” dedi.

DAHA VERİMLİ SULAMA YAPILMALI

6 ilde tarımsal sulama abonelerinin yüzde 80’inin ödenmemiş fatura borcu olduğuna dikkat çeken Atalay, “Alacak miktarı katlanılamayacak düzeye ulaştı ve bu durum, zamanında ödeme yapan aboneler adına hak ihlali anlamı taşıyor. 10 yıldır bölgeye katma değer sağlayan, toprağın değerini, bulunduğumuz coğrafyanın kıymetini bilen bir şirketiz. Sürdürülebilir bir anlayışla hizmet verebilmemiz için alacaklarımızın tahsilatını hızlandırmamız gerekiyor. Örneğin çiftçimiz mısır üretirken elektrik maliyetini göz önüne almalı. Aksi halde harcadığı elektrik, mısırdan elde ettiği gelirden daha fazla olabiliyor. Kaldıki elektrik ihtiyacı daha fazla olduğunda, daha yüksek maliyetlerle ithal de ediyoruz” dedi. Atalay daha verimli sulama önerilerine de dikkat çekerek “GAP projesi kapsamında sulama kanallarının tarla başlarına kadar getirilmesiyle elektrik tasarrufunun sağlanması öngörülüyor.” ifadelerini sözlerine ekledi.