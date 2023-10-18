Güriş, enerjisi şirketi Mogan’ı borsaya açacak

Türkiye’de alt yapı inşaat denince akla gelen önemli gruplardan biri olan Güriş Holding’in iştiraki olan Mogan Enerji Yatırım Holding, halka açılmak üzere SPK’ya başvurdu. Yasal onayların ardından şirketin yüzde 15’inin halka arz edilmesi bekleniyor.

Parsan ve Döktaş’tan sonra şirket kurumsallaşma yolunda önemli bir iştirakini daha halka arz ediyor. Halka arz sürecindeki Mogan Enerji Yatırım Holding’in CEO’su Ali Karaduman şirketin halka arz sürecini ve hedeflerini konuştuk. Karaduman başlıklar halinde şu bilgileri verdi:

HALKA ARZ SÜRECİ

Borsa İstanbul’da halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay bekliyoruz. Şirketin sermayesinin yüzde 15’ini halka açma hedefimiz var. Halka arz gelirinin yüzde 45’ini yeni yatırımlarda, yüzde 45’ini mevcut borçların erken kapanmasında ve yüzde 10’unu işletme sermayesinde kullanılacağız. Halka açılmaya ticari olarak bakmıyoruz. Şirketin kurumsallaşması için atılan bir adım. Şirketin üçüncü kuşağı İdris Yamantürk’ün çocukları da işe dahil oluyor. Profesyoneller şirketlerin yönetiminde aktifler. Bu anlamda kurumsallaşma bizim için önemli.

ŞİRKETİN BÜYÜKLÜĞÜ

2022 yılında 10,8 milyar TL ciro ve 5.1 milyar TL FAVÖK açıklayan Mogan Enerji’nin 2022 yılı sonu aktif büyüklüğü 62.5 milyar TL. 2022 yılında 3.8 milyar MWh elektrik üreten şirket, bu üretimle Türkiye’de enerji tüketimi (sanayi, kamu mesken vs) en düşük olan 13 ilin elektrik tüketimini tedarik ediyor. Şirket, bugünkü değerle kurulsa 5,1 milyar dolar gibi bir yatırım gerekir. Portföyümüzün tamamını jeotermal, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi olmak üzere tamamen yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. 30 Haziran itibarıyla şirketin toplam kurulu gücümüz 1.024,92 MW olup, bu kurulu gücün yüzde 66,7’sine denk gelen 683,65 MW’lık kısmını RES’ler, yüzde 25,4’üne denk gelen 259,9 MW’lık kısmını JES’ler ve yüzde 7,9’una denk gelen 81,4 MW’lık kısmını HES projeleri oluşturuyor.

YATIRIM STRATEJİSİ

Tarım alanlarında GES yapılmasına tamamen karşıyım. Kocatepe’de ot dahi bitmeyen bir alanda 32.5 MWh’lık GES yatırımı yapacağız. Halka arzdan elde edilen gelirin bir kısmını bu yatırımda kullanacağız. Arnavutluk’ta 75 MW gücünde bir RES yatırımı yapacağız. Kuzey Makedonya’ya yatırım için baktık.

JEOTERMALDE SÜLFÜR KOKUSUNU YOK ETTİ

Şirketimiz, jeotermal sistemlerde hidrojen sülfür kaynaklı koku sorununu aşabilmek ve sektör ayırt etmeden, tüm jeotermal süreçlerde değerlendirilebilecek bir sistem tasarlamak üzere 6 yıl önce AR-GE faaliyetlerine başladı. Bu süreçte, Pilot H2S Giderim Sistemi, şirketimiz tarafından işletilmekte olan Efe-8 JES tesisine entegre olarak devreye alındı. H2S Giderim Sistemi, küçük bir yerleşim alanına ihtiyaç duyması ve diğer desülfürizasyon sistemlerine göre düşük işletme giderine sahip olması gibi özellikleri ile ön plana çıkarken, yaklaşık yüzde 98 oranında, yüksek bir giderim performansına sahip. Bu çalışmanın patenti şirketimize ait. Ayrıca devreye aldığımız yeni tesis ile Türkiye’de sülfür üreten ilk tesis olacağız. Bunun için ciddi yatırımlar yaptık.

