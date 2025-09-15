76 yılı geriden bırakan grup Avoya markasıyla mineralli suda büyüyecek

Dünyanın en büyük sofra camı üreticilerinden biri olan ve 76 yılı geride bırakan Gürok Grubu, sanayi, turizm ve inşaatın ardından geçen yıl Avoya markasıyla mineralli su sektörüne de girdi. 200 milyon dolar yatırım ile Burdur’da 125 bin metrekarelik alanda yedi faz halinde devreye alınması planlanan Avoya yatırımında üretim tesisisin ilk fazı 30 milyon dolarlık kaynakla tamamlandı.
Ekonomist’in 31 Ağustos - 13 Eylül 2025 tarihli sayısından
Bu yıl 250 milyon adet yıllık üretim hedefiyle yola çıkan şirket, bir o kadar daha yatırımla ikinci faz yatırımını 2026’da devreye almaya hazırlanıyor. Şirketin iş geliştirme birimine ise ailenin dördüncü kuşak temsilcisi olan ve son altı yıldır aile şirketinde çalışan Eda Güral Bercow liderlik ediyor.
PİYASAYA 2024’TE GİRDİ
Henüz çok yeni olmasına rağmen Avoya’nın tüketiciler tarafından sevildiğini anlatan Avoya Global İş Geliştirme Lideri Eda Güral Bercow, “Geçen yıl piyasaya hızlı bir giriş yaptık. Kısa sürede Türkiye genelinde 35 bin noktada yerimizi aldık. Yıl sonuna kadar ürünlerimizi 45 bin noktaya taşımak istiyoruz” diyor. Önceliklerinin marka bilinirliğini oturtmak olduğunu vurgulayan Bercow, “Burdur’da yer alan üretim tesisinin kapasitesi ikinci hattın devreye girmesiyle artacak. Yüzde 50 büyüteceğimiz tesis alanında 2026 yılında ikinci hat yatırımımız da devreye girecek” diye konuşuyor.
Pazarın büyüme potansiyeli nedeniyle bu alanda yatırımlarının süreceğini kaydeden Eda Güral Bercow, sektörün 2021 – 2022’de bir önceki yıla oranla yüzde 10 seviyesinde büyüdüğünü, 2023’te depremin de etkisiyle yüzde 6 büyürken, 2024’te ise yüzde 21 büyüme kaydettiğini söylüyor.
BURDUR’UN POTANSİYELİ
Eda Güral Bercow, “Büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz. Türkiye’de bulunan maden suyu markası sayısı lokal markalar dahil Nielsen’in perakende paneline göre 2024 yılında 58’e ulaşmış durumda. Tüketimle birlikte üretime dönük iştah da artış gösteriyor” diyor.
Burdur’un zengin mineral içerikli su kaynaklarından elde edilen suyla üretim yaptıklarını anlatan Eda Güral Bercow, bu su kaynaklarının, yüksek magnezyum ve mineral oranları ile tanındığını belirtiyor. Bercow, 10 yıllık süreçte 2,5 milyar şişe üretim kapasitesine sahip olduklarını, gelecek yıllarda bu kapasiteyi daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekliyor.
Pazar beş kat büyüyebilir
Türkiye’de, Avrupa ile karşılaştırıldığında 10 kat büyüme potansiyeline sahip maden suyu kategorisinin 700 bin litreye ulaştığını anlatan Eda Güral Bercow, maden suyu pazarına ilişkin şu bilgileri veriyor: “Sağlıklı yaşam bilincinin artmasıyla sıvı tüketimi ve minerallerin öneminin anlaşılması maden suyu kategorisinin orta ve uzun vadede büyümeyi sürdüreceğini gösteriyor. Türkiye’de maden suyu kategorisi, 12,7 milyon tonluk alkolsüz içecek pazarının yüzde 5,3’ünü oluşturuyor. 18 yaş üzeri tüketicilerin haftada dört gün bir şişe maden suyu içmesi ile sektörün kısa zamanda beş kat büyüyebilecek bir potansiyele sahip olduğu görülüyor.”