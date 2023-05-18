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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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“Halka arzı gündemimize aldık”

Dimes’in bu yılki ciro hedefi 5 milyar TL. 200 milyon TL’lik yatırım planladıklarını söyleyen Dimes CEO’su Ozan Diren, “Halka arz da gündemimizde” diyor.

18 Mayıs 2023
“Halka arzı gündemimize aldık”

Yeni ürün çalışmalarının yanı sıra yurtiçi satış noktalarını ve ihracatını artırmaya odaklanan Dimes’in bu yılki ciro hedefi 5 milyar TL. 200 milyon TL’lik yatırım planladıklarını söyleyen Dimes CEO’su Ozan Diren, “Halka arz da gündemimizde” diyor.

Temelleri Bursa Ziraat Okulu mezunu Mustafa Vasfi Diren tarafından 1958 yılında Tokat’da atılan ve zamanla meyve suyu sektörünün öncülerinden olmayı başaran Dimes, bugün üçüncü kuşağın yönetiminde büyümesini sürdürüyor. 

Tokat, Aydın ve İzmir’deki fabrikalarında üretim ve AR-GE faaliyetleri yürüten şirket, Tokat’taki TİGEM ile ortak olduğu Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi’nde ise tarım ve hayvancılık alanlarıyla uğraşıyor. 

Altı yıl kadar önce rotalarını bir meyve suyu şirketinden, tarıma dayalı içecek şirketine çevirdiklerini söyleyen Dimes CEO’su Ozan Diren, “Tarıma dayalı alkollü ve alkolsüz içecekler şirketiyiz. Tüm planlamamızı bunun üzerine kurguladık” diyor.

Önümüzdeki dönemde yeni ürün ve marka çalışmalarının yanı sıra yurtiçi satış noktalarını ve ihracatlarını artırmaya odaklanacaklarını belirten Diren, “Geçen yıl 3 milyar TL olan ciromuzu bu yıl 5 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. 

2023’te 200 milyon TL’lik yatırım da planlıyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde halka arz da gündemimizde” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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