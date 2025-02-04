‘Hedefimiz sürdürülebilir bir büyüme’

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım, 2025 yılında kuruluşunun 40'ıncı yılını kutluyor. Şirket, bugün Türkiye'nin yanında başka İngiltere ve AB ülkeleri olmak üzere 80'den fazla ülkeye ürünlerini ihraç ediyor ve yaklaşık 30 milyon dolar ihracat geliri elde ediyor.

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 40'ıncı yıllarında sürdürülebilirliği iş modellerinin merkezine yerleştirdiklerini söyleyerek şunları dile getirdi: “Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda ülkemizin geleceği için stratejik bir öncelik. Türkiye'nin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 35'inin endüstriyel tesislerde gerçekleştiğini ve bu enerji için 2023 yılında enerji ithalatına yaklaşık 70 milyar dolar ve son 21 yılda da 950 milyar dolar harcadığımızı düşündüğümüzde, enerji verimliliği sağlamanın ne kadar kritik olduğunu görebiliriz.”

‘2025 YILINDA 15 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANLADIK’

Şirketin 2025 planlarından bahseden Orhan Turan, “Bu yıl yatırımlarımızı daha da artırarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için çalışacağız. 2025 yılında planladığımız 15 milyon dolarlık yatırımımızı, 2026 yılında da sürdüreceğiz. Bu yatırımları kapasite artışı, dijital dönüşüm, Ar-Ge, otomasyon ve yenilikçi projelere yönlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

‘GELECEĞE DAİR SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ’

ODE Yalıtım'ın yalnızca bir yalıtım şirketi olmadığını, bir ekosistemin, iş birliği kültürünün ve sürdürülebilir bir geleceğin temsilcisi olduğunu ifade eden ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, konuşmasına şöyle devam etti: “1985 yılında çıktığımız bu yolculukta, sadece kendi büyümemizi değil, aynı zamanda sektöre ve paydaşlarımıza da değer katmayı amaçladık. 2025 yılı bizim için yalnızca bir dönüm noktası değil; sürdürülebilirlik yaklaşımımızı iş modelimizin merkezine koyduğumuz bir yıl.”

6 KITADA VE 80'İN ÜZERİNDE ÜLKEYE İHRACAT

ODE Yalıtım'ın ülkeye olan katkılarını da paylaşan Ozan Turan, “2022 yılının sonunda Eskişehir'de devreye aldığımız elastomerik kauçuk köpüğü üretim tesisi ile Çin ve Almanya arasındaki coğrafyada teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna geldik. Eskişehir tesislerimiz hem teknolojik altyapısıyla hem de sürdürülebilirlik odaklı üretim süreçleriyle kısa sürede sektörümüzde bir referans noktası oldu. Ürünlerimiz şehir hastaneleri, havalimanları, kampüsler ve alışveriş merkezleri gibi önemli yapılarda tercih ediliyor. Yurt içindeki ve yurt dışındaki projelerle, 2024 yılında kauçuk köpüğü ürün grubunda kapasite kullanım oranını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 oranında artırdık. Bu başarı, bize yurt içi ve ihracat pazarlarında güçlü bir konum sağladı. Ürünlerimizi 6 kıtada ve 80'in üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.

‘VERİMLİLİĞİMİZİ YAPAY ZEKAYLA ARTIRACAĞIZ’

Endüstri 4.0 kapsamında akıllı üretim teknolojilerini üretim tesislerinde hayata geçirdiklerini ve üretim süreçlerini dijitalleştirdiklerini dile getiren Ozan Turan, “Önümüzdeki süreçte dijital dönüşüm projeleri kapsamında yapay zekayı iş süreçlerimize entegre ederek verimliliğimizi artırmak ve üretim süreçlerimizde mevcut otomasyon ile akıllı izleme sistemlerinin kullanımını genişleterek daha etkili ve verimli bir operasyon sağlamak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.