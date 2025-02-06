Hediyeleşme de dönüşüm geçiriyor

Hediyeleşme kültürü, zaman içinde birçok farklı şekle büründü. Ancak en dikkat çeken dönüşüm özellikle son yıllarda bireysel ve kurumsal hediyelerin hediye kartlarıyla değişmesi şeklinde yaşandı.

Hem kişisel hem de iş dünyasında, hediye alanlar ve verenler için büyük kolaylık sağlayan hediye kartları, özellikle ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerde oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip.

Öyle ki National Retail Federation raporlarına (NRF) göre, 2023 yılında ABD'deki hediye kartı satışlarının yaklaşık 30 milyar dolar olması bekleniyor. Bu ülkelerde hediye kartları yalnızca perakende mağazalarında değil, restoranlar, online alışveriş platformları, oteller ve seyahat acenteleri gibi farklı sektörlerde de kullanılıyor. Bu kartlar, çeşitli markaların yanı sıra daha genel platformlar üzerinden de satın alınabiliyor. Yurtdışında hediye kartlarının popülerliği, gelecekte de büyümeye devam edeceği öngörülen bir trend. Özellikle çevrimiçi alışverişin artışı ve dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, hediye kartlarının kullanımını daha da teşvik ediyor.

TÜRKİYE’DE DE YAYGINLAŞIYOR

Artık bu kartlar Türkiye pazarında da yaygınlık kazanmaya başlamış durumda. Euronet’in bir faaliyet alanı olan epay’ın geliştirdiği ‘Hediye Kart’ hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal şirketler için hızlı, pratik ve esnek hediye seçenekleri sunuyor. Sevilen yerli ve yabancı markaları tek bir platformda bir araya getiren Hediye Kart, bin ila 10 bin TL arasında değişen esnek tutar seçenekleriyle perakende mağazalarda ve online alışveriş sitelerinde tüketicilerle buluşuyor.

Hediyen Kart’ın, kullanıcı deneyimini tamamen dijital çağın beklentilerine göre yeniden tanımladığını belirten epay Türkiye Ürün Müdürü Ali Duran Küçükyılmaz, “Tek bir kartla onlarca markaya erişim sağlarken, kullanıcılara alışverişte tam anlamıyla bir özgürlük sunuyoruz. Aynı zamanda kurumsal ödüllendirme ve hediyeleşme süreçlerini çok daha pratik, hızlı ve kişiselleştirilebilir hale getirerek pazarda fark yaratıyoruz."

50’DEN FAZLA MARKAYA ULAŞTI

Avrupa’da başarıyla uygulanan ve Türkiye’ye adapte edilen Hediyen Kart, Türkiye pazarına uygun çözümleriyle dikkat çekiyor. Geliştirme süreci yaklaşık iki yıl süren çözüm, Türkiye’de hediye kartı kullanımını yaygınlaştırmayı ve sektördeki eksiklikleri gidermeyi hedefliyor.

Bugün 50’den fazla marka ve 900’den fazla perakende noktasıyla sektöre güçlü bir giriş yaptıklarını belirten Duran, şunları anlatıyor:

“Hediyen Kart sadece Türkiye’de değil, Birleşik Krallık’ta da yaygın olarak kullanılıyor. Bu sistem, global düzeyde hediyeleşme kültürünü yeniden şekillendiriyor. Günümüz tüketicilerinin hızla değişen beklentileri doğrultusunda tasarlanan bu yenilikçi sistem, moda, güzellik ve ev yaşam gibi çeşitli kategorilerde yer alan lider markaları tek bir platformda bir araya getiriyor. Tüketicilere kendi hediyelerini seçme özgürlüğü sunarken, kurumsal şirketler için de çalışan motivasyonu ve müşteri bağlılığı alanında güçlü bir araç haline geliyor.”

PERAKENDE SEKTÖRÜNE YENİ MÜŞTERİ KAZANDIRIYOR

Hediyen Kart, sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda perakende sektörü için de yeni fırsatlar yaratıyor. Dijitalleşmenin hız kazandığı, müşteri deneyiminin kişiselleştirildiği bir dönemde, bu sistem tüketicilere hem fiziksel mağazalarda hem de çevrimiçi platformlarda kolay ve güvenli bir kullanım sunuyor.

Hediyen Kart’ın perakende sektörüne yeni müşteri kitleleri kazandırma potansiyeli taşıdığına da değinen Duran, “Markaların, genç ve çeşitli müşteri profilleriyle bağ kurmalarına yardımcı olmak gibi önemli bir rol üstleniyor. Türkiye’de hediyeleşme alışkanlıkları, kurumsal hediye kartlarının popülaritesiyle birlikte dönüşüm geçiriyor. Beyaz yakalı çalışanlar arasında hızla artan bu kullanım, hediyeleşme süreçlerinin daha pratik, hızlı ve kişiselleştirilebilir olmasını gerektiriyor. Bu noktada Hediyen Kart, hem bireysel hem de kurumsal talepleri karşılayabilecek esnek yapısıyla ve bankacılık standartlarına uygun, epay’in güvenilir ve sağlam altyapısıyla öne çıkıyor. Ödüllendirme ve hediye verme süreçlerini kolaylaştırırken, kullanıcılara alışveriş deneyimlerini yeniden tasarlama fırsatı sunuyor” diye anlatıyor.