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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Hibrit santrallere yatırımcı akını var

Enerji üretiminde sürdürülebilirliği ve güvenilirliği artırmak adına önemli bir role sahip olan hibrit enerji santrallerine yatırımcı ilgisi hızla artıyor. Son 2,5 yılda 800 MW kurulu güce ulaşan hibrit santrallerin beş yıl içinde 5 - 6 bin MW seviyelerine ulaşması bekleniyor.

06 Ağustos 2024 | 09:28
Hibrit santrallere yatırımcı akını var

Son yıllarda enerji gündeminde yer alan konuların başında geliyor hibrit enerji santralleri… Birden fazla enerji kaynağının bir arada kullanıldığı hibrit santrallere ilişkin düzenlemeler Kasım 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ele alındı. Genellikle güneş, rüzgar ve hidro olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlarla veya diğer yenilenebilir kaynaklarla birleştirilmesiyle oluşturulan hibrit sistemler, enerji üretimindeki dalgalanmaları ve kesintileri minimize ederek daha stabil ve sürekli bir enerji arzı sağlıyor.

Bu sistemler Türkiye’deki mevzuat gereği, ana kaynak santralin yanında, aynı saha içerisinde ve maksimum ana kaynağın gücü kadar güçte, aynı şebeke altyapısından bağlanarak ve toplam lisans kurulu gücünü geçmeden çalışabiliyor. Çalışma prensibi, enerji üretiminin talebe göre optimize edilmesini, yenilenebilir enerji santralinin daha verimli çalıştırılmasını ve enerjinin ihtiyaç anında kullanılmasını öngörüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
Buffett hisselerini azaltmıştı... Yüzde 5 düştü
S&P 500 ve Dow Jones'ta 2022'den beri en kötü gün
Hektaş'tan (HEKTS) yurt dışı hamlesi
Koza Altın'dan (KOZAL) pay geri alım açıklaması
Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması
'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket
Kervan Gıda'dan (KRVGD) pay geri alım açıklaması
Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması var
Tüpraş (TUPRS), yönetim kurulunun temettü kararını açıkladı
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