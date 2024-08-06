Hibrit santrallere yatırımcı akını var

Son yıllarda enerji gündeminde yer alan konuların başında geliyor hibrit enerji santralleri… Birden fazla enerji kaynağının bir arada kullanıldığı hibrit santrallere ilişkin düzenlemeler Kasım 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ele alındı. Genellikle güneş, rüzgar ve hidro olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlarla veya diğer yenilenebilir kaynaklarla birleştirilmesiyle oluşturulan hibrit sistemler, enerji üretimindeki dalgalanmaları ve kesintileri minimize ederek daha stabil ve sürekli bir enerji arzı sağlıyor.

Bu sistemler Türkiye’deki mevzuat gereği, ana kaynak santralin yanında, aynı saha içerisinde ve maksimum ana kaynağın gücü kadar güçte, aynı şebeke altyapısından bağlanarak ve toplam lisans kurulu gücünü geçmeden çalışabiliyor. Çalışma prensibi, enerji üretiminin talebe göre optimize edilmesini, yenilenebilir enerji santralinin daha verimli çalıştırılmasını ve enerjinin ihtiyaç anında kullanılmasını öngörüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.