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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Hızlanan değişimi birlikte yönetmek

Bu sayımızda vurgulamak istediğim bir diğer çalışmamız “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”…

04 Mart 2024
Hızlanan değişimi birlikte yönetmek

Değerli okurlar,
Geçen hafta içinde Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen bir toplantıya katıldım. Toplantıda sadece ülkemizin değil, dünyanın içinden geçtiği süreç, ortaya çıkan riskler ve bu risklerin yönetilmesi konuları tartışıldı.

Faruk Eczacıbaşı, dört temel sorunu; gelir dağılımı bozukluğunun artarak devam etmesi, küresel ısınma, jeopolitik durum ve teknolojide kırılım çağı olarak sıraladı. Yine değişim hızındaki artışa adaptasyon ve sorunlara ülke bağımsız ortak hareket ederek çözüm aramanın gerektiğini ifade etti.
Yine geçen hafta içinde Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar ile bir araya geldik. Kafadar da benzer sorunlardan ve değişimin hızındaki artıştan bahsetti ve “Geçmiş yıllarda beş yıllık planlar yapıyorduk ancak bu değişim hızında beş yıllık planlamalar yapmak çok zor. Üç yıllık planlamalar üzerinden şirketlerimize yön veriyoruz” mesajını verdi.

Evet, gerçekten de hızla değişen ve risklerin arttığı bir dönemde Türkiye olarak ekonomik zorluklar yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu süreci erkek egemen bir iş yapış anlayışıyla aşmamız mümkün değil. Bunun için kadının iş hayatında daha aktif olması, cesaretlendirilmesi, desteklenmesi gerekiyor.

Ekonomist Dergisi olarak bu bilinçle yayın politikamızda kadına ayrıca önem veriyoruz. Bu sayımızda kapak haberimizi “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su” araştırmasına ayırdık. Bu çalışmayı 12 yıldır yapıyoruz. Özlem arkadaşımın hazırladığı araştırmada yer alan kadın liderlerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten sadece ülkemizde değil, dünyada zorlukların olduğu bir dönemde kadın liderler, değişimi yönetiyor ve sadece ülkemizde değil, iş yaptıkları coğrafyalarda da başarılı işlere imza atıyorlar.

Yaşanan bu hızlı değişimi, ortak akılla birlikte yönetmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sadece ekonomi tarafında değil, ülke yönetimlerinde de buna ihtiyacımız var.

Bu sayımızda vurgulamak istediğim bir diğer çalışmamız ise “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”…

Türkiye’de kadının girişimcilik ekosistemini geliştirme adına 17 yıl önce Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte bir yola çıktık. 17 yılını tamamlayan yarışmamıza bugüne kadar 45 bin kadın girişimci başvurdu. Türkiye’de kadın girişimci oranı yüzde 3’lerden yüzde 14-15’lere geldi.
İş ortaklarımız ile birlikte yaptığımız bu çalışmanın rakamlardaki değişime önemli katkısının olduğuna inanıyorum.
Sağlıkla kalın…

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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