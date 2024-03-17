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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Hizmet ihracatı atağa kalkıyor

Eğitimden sağlığa, turizmden yazılıma ve taşımacılığa kadar pek çok sektörü kapsayan hizmet ihracatı, 2023 yılında 100 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

17 Mart 2024
Hizmet ihracatı atağa kalkıyor

Seyahat ve taşımacılık sektörlerinin başı çektiği hizmet ihracatında orta vadede hedefler büyük. 2028 yılı için 200 milyar dolar ihracat hedefi olan sektörde, şirketler yatırıma ve yeni pazarlara odaklanmaya devam edecek.

Küresel ekonomide rekabetin kurallarının yeniden yazıldığı bir dönemden geçiyoruz. Değişen dünya düzeninde öne çıkan alanlardan biri de hizmet ticareti oldu. 

Eğitimden sağlığa, eğlenceden yazılıma, turizmden taşımacılığa farklı sektörleri kapsayan hizmet ihracatı dünyada 7 trilyon doları aşan bir hacme ulaşmış durumda. 

Bu pastadan daha fazla pay almak isteyen Türkiye için önemli fırsatlar olduğunu söylemek mümkün. Küresel ekonomideki sorunlara rağmen Türkiye’deki hizmet ihracatçıları hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. 

Pandemi döneminde yediği darbenin ardından kendini toparlayan hizmet ihracatçıları, 2023 yılında 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşarak rekor kırdı. 

Yaklaşık 52 milyar dolarlık net fazla kaydeden hizmet ihracatı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2023 yılının ocak-aralık döneminde yüzde 12,29 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde genel ihracat ise yalnızca yüzde 0,6 arttı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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