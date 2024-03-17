“Hizmet ihracatına bu yıl 5,1 milyar TL destek veriyoruz”

2028 yılında hizmet ihracatını 200 milyar dolara çıkartarak dünyada ilk 20 ülke arasına girmeyi hedeflediklerini söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Hizmet ihracatçısı firmalarımız için 2024 yılında yüzde 100’den fazla bir artışla 5,1 milyar TL’lik destek bütçesi ayırdık” diyor.

Turizmden bilişime, eğitimden gastronomiye pek çok farklı sektörü kapsayan Türkiye’nin hizmet ihracatı, pandeminin ardından hızla toparlanarak 2023 yılında 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Türkiye’nin dünya hizmet ihracatından aldığı payı son beş yıldır istikrarlı bir şekilde artarak, yüzde 1,3 düzeyine çıktı. Dünya genelinde en yüksek hizmet ihracatı yapan 23’üncü ülke olan Türkiye yeni dönemde hedef büyütmüş durumda.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Türkiye’nin dünya hizmet ihracatından aldığı payın 2028 yılında yüzde 2,0’a çıkarılması ve bu alanda ilk 20 ülke arasına girilmesi hedefleniyor” diyor. 2024 yılında hizmet ihracatçıları için 5,1 milyar TL’lik bir destek bütçesi ayrıldığını söyleyen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, yeni dönem stratejilerini Ekonomist’e anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.