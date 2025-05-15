Hukukçulara özel yapay zeka asistanı

2024’te Koç Üniversitesi mezunu girişimciler Hazal Halıgür, Oğuz Kağan Hitit, Emre Can Açıkgöz ve Mehmet Kantar tarafından kurulan Leagle, Londra’da kabul edildiği hızlandırma programıyla küresel pazara yönelik ilk adımını da attı.

Ekonomist’in 27 Nisan-10 Mayıs 2025 tarihli sayısından

Hukuk departmanlarının ve hukuk bürolarının doküman analizi, sözleşme taslağı oluşturma, mevzuat ve içtihat araştırması yapma süreçlerini hızlı ve verimli bir biçimde yürütebilmesine olanak tanıyan platformuyla Leagle, doğal dil işleme ve yapay zeka algoritmalarıyla tüm bu süreçleri otomatikleştirerek zaman alan ve tekrarlayan iş süreçlerinin otomatikleştirilmesini sağlıyor.

KWORKS’24 ön hızlandırma programının ardından Londra merkezli hızlandırma programı Hive Founders Accelerator programına da kabul edildiklerini hatırlatan Leagle Kurucu Ortağı Hazal Halıgür, “Londra’da yatırımcılarla bir araya gelerek Birleşik Krallık’ta da yatırım sürecimizi başlattık. Ayrıca ülkedeki hukuk bürolarıyla test süreçleri yürüterek küresel pazara açılma adımlarımızı hızlandırmayı planlıyoruz” diyor.