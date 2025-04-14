İçim Süt’ten yeşil enerji hamlesi

Türkiye’deki altı üretim tesisinde süt ve süt ürünleri üreten Fransız Lactalis Grup’a bağlı İçim Süt, enerji politikasında rotayı sürdürülebilirliğe çevirdi. İlk etapta Tire fabrikasında güneş enerji santralini kuran şirket; Pamukova ve Karaman’daki fabrika sahalarında da güneş enerji santralleri ile Lüleburgaz’daki fabrika sahasında rüzgar türbini kurulumu planlıyor.

İlk fazını, Tire fabrikasındaki güneş enerji santralinin açılışıyla başlatan şirket, iki yılda şebekeden aldığı elektriğin yaklaşık yüzde 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamış olacak.

HEDEF YÜZDE 100

Hedeflerinin bu oranı, fabrikalar dışındaki sahalarda yapılacak yatırımlarla 2050’ye kadar yüzde 100’e taşımak olduğunu söyleyen İçim Süt CEO’su Ali Sözen, “Tire fabrikamızda devreye aldığımız güneş enerji santraliyle geniş kapsamlı yenilenebilir enerji yatırımları hamlesini başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Fabrikalarımızdaki yatırımlarımızı tamamladığımızda, şebekeden aldığımız elektriğin yaklaşık yüzde 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamış olacağız. Önümüzdeki dönemde sadece fabrikalarımızda değil, fabrikalarımızın dışındaki sahalarda da güneş panelleri ve rüzgar türbini kurarak enerji dönüşümümüzü daha da ileriye taşıyacağız. Bu yatırımlarımızın tüm fazları tamamlandığında yılda 80 bin MWh yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz. Böylece şebekeden aldığımız elektriğin tamamını yeşil enerji kaynaklarından sağlamış olacağız” dedi.

İçim Süt’ün Tire’deki 2,3 MWp kurulu güce sahip güneş enerji santralinde yaklaşık 4 bin adet yeni nesil, yüksek verimli çatı tipi panel bulunuyor. Yılda 2 bin 835 MWh elektrik enerjisi üretecek olan santral ile aynı zamanda yılda 1500 ton karbon emisyonu azaltılmış olacak.

TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA PEYNİR SATIYOR

İçim, Président ve Masterini ürünlerini tüketicileriyle buluşturan İçim Süt’ün UHT süt, yoğurt, beyaz ve kaşar peyniri üretimleri ile başlayan yolculuğu; bugün süzme peynirden kaymaklı tava yoğurtlara, sütlü tatlılardan kefire kadar uzanan 300’ü aşkın ürün çeşidiyle devam ediyor. Endüstriye giden sütün yüzde 12’sini aldıklarını söyleyen Sözen, Türkiye’ye her yıl 20 milyon Euro yatırım yaptıklarını belirtti. Türkiye’den 20 milyon doların üzerinde ihracat yapan şirket, geçtiğimiz yıl İçim markasıyla Almanya’ya kaşar, labne ve ayran göndermeye başladı. Aynı zamanda Almanya’daki üretim tesislerinde İçim markalı yoğurt ürettiklerini söyleyen Sözen, İçim markasını Avrupa’da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.