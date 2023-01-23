20 milyar dolarlık ihracat için 5 talep

2022 yılında geçen yıla göre yüzde 16,4 artışla 14,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Sektör olarak 20 milyar dolar ihracat yapabilecek kapasiteye sahibiz. Bunun için devletten 5 adımlık bir beklentilerimiz var” dedi.

2022’de geçen yıla göre yüzde 16,4 artışla 14,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren demir ve demir dışı sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB), 2023 hedefleri açıklandı. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda 2022’de yapılan faaliyetler ve 2023 hedefleri paylaşıldı. Çetin Tecdelioğlu, 2023’te 16 milyar dolarlık ihracata ulaşabileceklerini ancak atılacak 5 adımla sektör ihracatının Türkiye’nin 100’üncü yılında bir anda 20 milyar dolar seviyelerine çıkabileceğini dile getirdi.

2020’den bu yana Türkiye’nin ve sektörün çok ciddi avantajlar yakaladığına dikkat çeken Çetin Tecdelioğlu, “2020-2022 arasında sektörümüzün ihracatı dolar bazında yüzde 74 artışla 8,4 milyar dolardan 14,4 milyar dolara yükseldi. Dünyada ortaya çıkan fırsatı iyi değerlendirdik ve böyle bir başarı elde ettik. Ancak son dönemlerde pandeminin azalan etkileri ile birlikte özellikle lojistik maliyetleri gerilemeye başladı. Bu durum sayesinde durağan Çin aktif hale geldi. Bu da Türkiye’nin rekabette avantajını kaybetmesine neden oldu. Fiyat avantajımız ortadan kalkmaya başladı. Tüm bunlara rağmen sektör olarak ihracatımızı 20 milyar dolara çıkarabileceğimizi biliyoruz. Ona göre de planlama yapıyoruz. Bu noktada devletimizden bazı beklentilerimiz var.” diye konuştu.

İHRACATI ARTIRACAK 5 TALEP

20 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için 5 talepleri olduğunu kaydeden Çetin Tecdelioğlu, bu beklentileri şöyle sıraladı:

1- Rekabetçi bir kur politikası istiyoruz.

2- Sektörlere özel enerji tarifeleri oluşturulmasını talep ediyoruz.

3- İhracatçılar olarak beklentimiz finansmana kolay ulaşmak. Uzun vadeli düşük faizli kredilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu arada özel sektörün borçlarının 1 yıllık sürece sıkıştığını da belirtmeliyiz.

4- Potansiyeli yüksek olan ABD, Cezayir ve Latin Amerika ülkeleriyle Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) hızlıca imzalanmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.

5- Son olarak ise Londra Metal Borsası’na kote LME depolarının Türkiye’de devreye alınması istiyoruz.”

“KOBİ TANIMINDA YENİ SINIR 1 MİLYAR TL OLSUN”

Bu 5 talep dışında KOBİ’ler özelinde de beklentileri olduğunu dile getiren Çetin Tecdelioğlu, “Şu an itibariyle KOBİ’ler 250 kişiden az çalışanı istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyor. Türkiye, küçük ve orta ölçekli işletmeleriyle çok çevik ve hızlı hareket eden bir ülke. KOBİ’ler krediye ve finansmana, sunulan destek ve teşviklere daha hızlı ulaşabiliyor. Ancak cirolarda enflasyon kaynaklı çok ciddi yükselişler oldu. Bu nedenle KOBİ’lerin ciroları da bir anda arttı. Bu yüzden KOBİ sınıfının destek ve teşviklerden daha hızlı yararlanabilmesi için 250 milyon TL’lik sınırın ilk etapta 1 milyar TL’ye çıkarılması uygun olacaktır.” ifadelerini kullandı.