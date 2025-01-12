İhracat kayıplarını 2025’te telafi edecek

13 bin 500 üretici firmanın faaliyet gösterdiği ve 693 bin kişinin istihdam edildiği kimya sektörü açısından 2024 yılı, önemli hedeflerle başlanan ancak zorluklarla mücadele edilen bir yıl oldu. Yakın coğrafyamızda devam eden jeopolitik riskler, küresel enflasyon, yavaşlayan ekonomi ve azalan talep, yüksek faiz oranları, ham madde fiyatları, enerji ve üretim maliyetlerindeki artış kimya sektörünü etkileyen faktörler olarak öne çıktı. Bununla birlikte enflasyondan dolayı yurt içindeki TL bazlı maliyet artışlarının dolar/TL kurunun üzerinde seyretmesi dolayısıyla rekabetçi olmakta zorluk çekildi.

Ekonomist Dergisi 22 Aralık-4 Ocak tarihli sayıdan

Yaşadığı zorlu sürece karşın sektör yılın 11 aylık döneminde ihracatını yüzde 1,25 artırmayı başardı ve 28,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre sektör 11 aylık dönemde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak ülke ihracatından yüzde 13,7 pay aldı.

ADİL PELİSTER / İKMİB

POTANSİYEL PAZARLAR

Sektör için 2025 yılında ihracat odaklı büyüme, katma değerli üretim ve yeşil dönüşüm ekseninde önemli fırsatlar bulunduğunu söyleyen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, döviz kurlarındaki belirsizlikler, enerji maliyetleri ve yeşil dönüşümün gerektirdiği yatırımlar gibi zorluklara da dikkat çekiyor. 2025 yılında küresel ekonomik yavaşlama beklentilerinin yanı sıra Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi düzenlemelere uyum sağlama sürecinin ihracatı etkileyeceğini belirten Pelister, “Yeni ihracat pazarları edinmek, pazar çeşitliliğini artırmak sektörümüzün sürdürülebilirliği bakımından büyük önem taşıyor. Afrika, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika gibi potansiyel pazarlar, sektörümüz için önemli fırsatlar barındırıyor” diyor.

35 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Hayata geçirdikleri Kimya Teknoloji Merkezi’nin önümüzdeki yıl itibarıyla sektöre büyük bir güç katacağını ifade eden Pelister, bu doğrultuda 2025 yılında 35 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurguluyor. Pelister, 2030 Kimya Sanayi Stratejisi’ni sektör olarak birlikte oluşturmak için ulusal ve uluslararası katılımcılı büyük bir kimya şurasını 2025 yılında düzenlemenin hazırlığı içerisinde olduklarını sözlerine ekliyor.

VEFA İBRAHİM ARACI / GEBKİM KİMYA İHTİSAS OSB YKB.

“Stratejik rolümüz devam edecek”

“Üretimi, ihracatı ve istihdam yaratma potansiyeli ile kimyanın ülke ekonomisi açısından üstlendiği stratejik rolün 2025 yılında da devam edeceği kanaatindeyim. Önümüzdeki yıl enflasyonun düşürülmesi noktasında istenen ilerleme kaydedildiği takdirde, özellikle finansman kısmında sanayicileri ve ihracatçıları rahatlatacak kredi koşullarının oluşması kimya sektörünün yıl genelindeki büyüme hedeflerini destekleyen bir ortam sağlar. Ülkemizde kimya sanayini ileriye götürmek ve geliştirmek için ciddi yatırımlar yapan ve önümüzdeki dönemde de yeni yatırımlar planlayan firmalarımız var. Fakat maalesef yeni regülasyonlara uymayan ve bunun için gerekli yatırımları yapmayan firmalar da var. Düzenleyici ve denetleyici kurumların bu firmaları dikkatle incelemeleri, müsamaha göstermemeleri gerekiyor.”