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İhracat menzilini uzak ülkelere taşımalıyız

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, yeni dönemde ihracat menzilinin uzak ülkelere taşınması gerektiğini söylüyor.

24 Aralık 2023
İhracat menzilini uzak ülkelere taşımalıyız

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, yeni dönemde ihracat menzilinin uzak ülkelere taşınması gerektiğini söylüyor. Ömer Bolat, bu kapsamda 18 uzak ülkeye ihracatı 80 milyar dolara çıkarma hedefiyle bir eylem planı yaptıklarını belirtiyor.

Orta Vadeli Programa göre 2024 yılında 267 milyar dolarlık bir ihracat öngörülüyor. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ihracatta son 20 yılda gelinen noktayı artık geleneksel pazarların ötesine geçilmesi olarak özetliyor. 

İhracat menzilini daha uzağa taşımak üzere uzak ülkeler stratejisini hayata geçirdiklerini aktaran Bolat, ihracat menzilini 4.744 km’ye ve bu strateji kapsamındaki 18 uzak ülkeye yönelik ihracatı ise 80 milyar dolara çıkarmak hedefiyle bir eylem planını uygulamaya başladıklarını kaydediyor.  Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya, belirlenen bu ülkeler ile ticari ve ekonomik iş birliğinin artırılması, fuar katılımı, ticaret heyetleri, ikili anlaşma ve tanıtım faaliyetlerinin daha da yoğunlaştırılması için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Bolat, ticarette yeni dönem hedefleri değerlendirdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 

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