İhracata 50 milyon dolar katkısı olacak

Geçen yılı 250 milyon dolar ihracatla kapatan ağız ve diş sağlığı malzemeleri sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına katkısını artırmak için çalışıyor. Sektörün çatı STK’sı Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), Dubai’de düzenlenen AEEDC ağız ve diş sağlığı ekipmanları fuarına 50 firma ile katıldı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ile ortak kurulan Türk pavilyonunda ise 36 Türk firması yer aldı. Pavilyonun açılışını DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, İKMİB Başkanı Adil Pelister ve her iki derneğin temsilcileri gerçekleştirdi. Üç gün süren fuarda gerçekleştirilen ticaret hacminin sektör ihracatına yaklaşık 50 milyon dolarlık katkı vermesi bekleniyor.

EN BÜYÜK RAKİPLER KORE VE ÇİN

DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, Dubai’deki fuarın Türk dental sektörü açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Uçar, “Dört yıl önce bu fuara 12 firma ile katılmıştık. Bu yıl 50 firmamız ile buradayız. Dubai’den Kuzey Afrika’ya ve Hindistan’a açılmak istiyoruz. Burada en büyük rakiplerimiz Güney Kore ve Çin. Katılımcı firmalarımızın tamamı üretici. AEEDC fuarını EMEA bölgesine, Afrika kıtasına ve Güneydoğu Asya’ya ihracat kapısı olarak nitelendiriyoruz. Bu nedenle Dubai’de katılımcı firma sayısı özelinde her yıl yüzde 30 oranında büyüme hedefi koyduk” dedi.

5 YILLIK İHRACAT HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR

Erkan Uçar, ağız ve diş sağlığı malzemeleri sektörünün geçen yılı 250 milyon dolar ihracatla kapattığına dikkat çekti. Uçar, “İhracatta her yıl yüzde 35 büyüme hedefimiz var. Bu yıl 25-28 Mayıs tarihleri arasında 18’incisini düzenleyeceğimiz İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı (IDEX) sektörümüz için büyük önem arz ediyor. Geçen yıl 80’in üzerinde ülkeden 25 bin yabancı ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlamış ve dört günde 200 milyon dolarlık ticaret hacmi yakalamıştık. Bu rakamların üzerine çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.