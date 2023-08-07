İhracatta daha odaklı çalışmalıyız

Ana gündemimiz ekonomi… Aylık bazda çift haneye dayanan enflasyon, döviz kurlarındaki artışlar, kiralardaki uçuk rakamlar, kredi kartına taksitlendirmede sınırlama, krediye ulaşımda zorluklar, üretim maliyetlerindeki artışlar…

Liste uzayıp gidiyor. Bu süreçte vatandaşın ayakta kalabilmesi gerçekten çok zor. Emeklisinden, asgari ücretle çalışanına, orta gelirlisine kadar vatandaşların talepleri yükseliyor.

İş dünyasından da farklı kesimlerle, sektörlerle bir araya geliyoruz. İş dünyasının da talepleri ve beklentileri var. Ortodoks politikalara geri dönen ve orta vadede enflasyonu tekrar tek haneye düşürmeyi hedefleyen ekonomi yönetiminin aldığı kararlar, bu aşamada şirketleri zorluyor. En son kredi kartına taksitlendirmede sınırlamalar, turizmden mobilya sektörüne, kararın gözden geçirilmesi talebini beraberinde getiriyor.



Biraz daha moralli olanlar ise ihracatçı firmalar. Pandemi sonrasında yaşanan navlun avantajını kaybeden, 18-19 TL bandındaki dolar kuru sürecinde maliyet avantajını da yitiren ihracatçı şirketler, son dönemde kur artışlarıyla birlikte ihracat tarafında daha yoğun mesai harcıyor.

Geçen hafta içinde temmuz ayı dış ticaret rakamları Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklandı. Buna göre temmuz ayında yüzde 8,4 artışla 20,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti.

Böylelikle temmuz ayı için tarihi rekor geldi. İhracatta yüzümüz gülecek mi? Dünyada büyük ekonomilerde de büyümelerde yavaşlama var. İhracatçılarımız nasıl bir strateji belirledi? Türkiye’nin önde gelen ihracatçı sektörlerinin liderleri ile son durumu değerlendirdik. Kapak haberimizde detaylıca okuyacaksınız.

Özetle bu yıl 265 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefleyen ihracat ailesinin yüzde 70’ini temsil eden 10 dev sektörün ajandasının hayli yoğun olduğunu gördük. Yeni pazarlarda büyüme hedefleri, B2B görüşmeler, AR-GE ve inovasyon yatırımları ile katma değerli ihracat gibi birçok konu gündemlerinde.

Burada TİM’in yanında DEİK’e ve ülkelerdeki ticaret ateşelerine büyük görevler düşüyor. Önceki hafta EVSİD Kurucu Başkanı Burak Önder ile bir araya geldik. Bu konuda bir önerisi var; bence de çok değerli: Özellikle de dış ticaret hacmi büyük ülkelerde ticari ateşelerimizin sayısını artıralım. Ülkelerde daha odaklı çalışmalar yürütelim.

Bu haftaki sayımızda enerji sektörünün önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ile yaptığımız yuvarlak masa vizyon toplantısının sonuçlarına da yer verdik. Enerji sektöründen beklentiler büyük. Bu alana yatırımlar daha da büyüyecek.

Keyifli okumalar.

Sağlıkla kalın...