İhracatta en büyük risk Avrupa’daki durgunluk

Türkiye, Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te 265 milyar dolar ihracat hedefliyor. Yeni yılda ihracatın önündeki en büyük riskin Avrupa pazarlarındaki durgunluk olduğunu kaydeden DEİK Başkanı Nail Olpak, ticaret açığı verilen ülkelerde diplomatik girişimleri artıracaklarını söylüyor.

Küresel talep daralması ve ticarette yaşanan yavaşlamanın bir süre daha devam edeceğini öngören Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 2023 yılında ihracatın önündeki en büyük riskin Avrupa pazarlarındaki durgunluk olduğunu söylüyor.

2023 yılında ihracatta küresel resesyonu da göz önünde bulundurularak daha dengeli bir artış oranı öngörüldüğüne işaret eden Olpak, “Bir yandan küresel resesyon sebebiyle talebin azalması bir yandan da enflasyon oranlarındaki gerilemeye bağlı olarak fiyatların aşağı yönlü değişecek olması, 2023 yılı için ihracat hedefimizin 265 milyar dolar olarak belirlenmesinde etkili oldu” diyor.

Nail Olpak, Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’teki beklentilerine ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.