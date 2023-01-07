İhracatta tedirginliğe rağmen hedef yükseldi

Bu yılın son çeyreğinde siparişleri rakiplerine kaptıran ve yılı 21 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan hazır giyim sektörü, önümüzdeki birkaç ay için tedirgin durumda. Fakat yılın ikinci yarısında büyümeyi planlayan sektör, 23 milyar dolar ihracat hedefliyor.

25 Aralık 2022 - 07 Ocak 2023 tarihli sayıdan

Geçen yıl pandemi süreciyle yaşanan tedarik sıkıntısında rakipleri karşısında öne çıkmayı başaran hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın ikinci yarısında ise navlun fiyatlarındaki düşüş ve maliyetlerdeki artışlar nedeniyle siparişleri rakiplerine kaptırdı.

Eylül ayından itibaren ihracatta gerileme yaşayan sektör, bu yılı 21 milyar dolar ihracatla kapatırken gelecek yıl ise en az yüzde 10 büyüme hedefliyor.

2021'de yakaladığı ivmeyle 2022'ye pozitif beklentilerle giren sektör parite etkisi ve enflasyon gibi nedenlerle hedefinin gerisinde kalarak yılı kapatmaya hazırlanıyor. Sektör, gelecek yıl ihracatta 23 milyar dolarlık gelire odaklandı.

PARİTE HEDEFİ VURDU

Yılın ilk yarısı beklentileri doğrultusunda gerçekleşirken, navlun ücretlerinin normale dönmesi ve artan maliyetler nedeniyle fiyat tutturmakta zorlanılmasıyla pandemi sürecinde Türkiye'ye gelen siparişlerin bir kısmı Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelere kaydı.

Euro/dolar paritesindeki değişimin de olumsuz etkisiyle ihracatın artış hızı yavaşlarken, eylülden itibaren aylık rakamlarda gerileme de başladı. Sektör temsilcileri rekabetçi fiyatlarla ihracatta performans yükseltmeye odaklandı.

TİM'e de liderlik eden İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatının büyük bölümünü AB ülkelerine yaptığını hatırlatıyor.

Euro/dolar paritesindeki değişimin sektöre olumsuz yansıdığını kaydeden Gültepe, "Sektörümüzün parite kaynaklı kaybı 11 ayda 1,4 milyar dolara ulaştı. Parite geçen yılın ortalamalarında olsaydı bu yılı hedefimiz olan 23 milyar dolara yakın bir ihracatla tamamlayacaktık" diyor.

İLK ÇEYREK BELİRSİZ

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını her yıl en az yüzde 10 artırmayı hedeflediklerini belirten Gültepe, 2023'e enerji krizi ve resesyon endişesiyle girildiğine işaret ederek, "2023 özellikle ilk çeyreğini belirsizliklerle geçireceğimiz bir yıl olacak.

Hazır giyim ve konfeksiyon değişimlere en hızlı tepki veren sektörler arasında yer alıyor. Pazarlardaki daralmadan ilk etkilenen sektörlerden biri olan hazır giyimin, yılın ikinci yarısında küresel pazarların normale dönmesiyle birlikte hızla toparlanacağını ve ihracatta 23 milyar doları zorlayacağımıza inanıyorum" diye konuşuyor.

GÖZLER TURİST HARCAMALARINDA

İhtiyaç alışverişlerinin öne çekilmesi ve turistlerin de 5 milyar doları bulan katkısıyla sektörün yılı büyümeyle kapattığını aktaran Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, şu tespitlerde bulunuyor: “2023'te iç pazarın yine turistlerin de katkısıyla hem ciro hem de adet satışlarında artışın devam etmesini bekliyorum.

Önümüzdeki yıl turistlerin hazır giyim harcamalarının en az 6 milyar dolara ulaşacağını öngörüyorum. Ancak ihracat için iyimser bir tablo çizebilmemiz mümkün değil. Artan maliyetlerin yanı sıra kurun baskılanması nedeniyle rekabetçiliğimiz giderek azalıyor. Bu nedenle kurun enflasyon oranında artması sektörümüz açısından büyük önem taşıyor.”