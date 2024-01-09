İK’nın gündeminde yetenek kıtlığı ve yetenek göçü var

Değerli okurlar, yeni bir yıla başlıyoruz. Yeni yıla girerken ülke gündeminin istihdam başlığında ilk konusu, asgari ücretin 11 bin 402 TL’ten 17 bin 2 TL’ye yükselmesi oldu.

Rakamı yetersiz bulanlar kadar yüksek bulanlar da oldu. Bu rakamın, ülkenin yaşam koşullarını dikkate aldığımızda yetersiz olduğunu söylememiz gerekir. 7 bin 500 TL olan asgari emeklilik ücreti dikkate alındığında, emeklilere yapılacak zammın ne kadar yetersiz kalacağını da ayrıca ifade etmeliyim.

Ancak bunun yanında, işletme sahipleri için de kolay bir dönem değil. Ekonomiyi soğutma hamlelerine rağmen, bu hamlelerin etkilerini henüz yeteri kadar göremedik. İhracat tarafında da 2023 zorlu geçti; 2024 yılı da kolay olmayacak gibi görünüyor. Böyle bir ortamda işletmelerin istihdam artışlarını yakından inceleyeceğiz. 2024 yılının ilk sayısında, Özlem Bay Yılmaz’ın yaptığı araştırma ile 50 büyük şirketin istihdam hedeflerini analiz ettik.

Öncelikle şunu söylemeliyim:

Geçen sayımızda CEO’lar ile yaptığımız anket çalışmasının sonuçlarını haberleştirmiştik. Burada 2024 istihdam hedeflerini de sormuştuk. Ankete yanıt veren yöneticilerin yüzde 44,2’si istihdam artışı yapmayacaklarını söylerken, yüzde 9,6’sı istihdamı azaltacağını söyledi. 2023 yılı için yaptığımız çalışmada yöneticilerin yüzde 38,5’i istihdamı koruyacağını, yüzde 4,6’sı istihdamı azaltacağını söylemişti.

Özlem’in haberinde de benzer bir sonuç ortaya çıkıyor.

‘İstihdam 50’ araştırmamızdan çıkan sonuç, geçen yıla göre şirketlerin işe alımlarında düşüş olacağını ortaya koyuyor. Öyle ki 2023 yılında araştırmamızda yer alan 50 şirket toplam 46 bin 728 kişilik işe alım gerçekleştirirken, bu yıl sayı 2024 işe alım planlarında 38 bin 858’e geriledi.

Türkiye istihdam piyasası büyük bir ikilem içinde. Bir taraftan işe alımlarda yavaşlama emareleri varken, diğer yandan da Türkiye’yi bir yetenek havuzu olarak gören başta Avrupa olmak üzere gelişmiş ülkeler, kalifiye insanlarımızı ülkelerine çekmeye devam ediyor.

Burada dönem dönem ifade ediyorum. İnsan kaynağımız milli güvenlik sorunu olma yolunda ilerliyor. İşverenler, asgari ücret konusunda yakınmalarda bulunsa da kalifiye çalışan bulmakta da hayli zorlanıyor. Hizmet sektörünün insan kaynağını çekmeye devam etmesiyle birlikte özellikle üretim tarafında istihdam sorunu yaşanıyor.

Yetenek kıtlığı ve yetenek göçü sorunu, 2024 yılında da gündemimizi meşgul etmeye devam edeceğe benziyor.

Herkese iyi yıllar.

Sağlıkla kalın…