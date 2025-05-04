İki kız kardeş, üç iddialı mekan

Türkiye’de yeme-içme sektörü son on yılda büyük bir dönüşüm yaşarken, bu dönüşümün merkezinde cesur kadın girişimcilerin yükselişi dikkat çekiyor. Morini, Clove ve Epoca gibi İstanbul’un en çok konuşulan mekanlarının arkasında kurumsal hayatı geride bırakıp girişimciliğe adım atan iki kız kardeş yer alıyor: Başak Soykan ve Yaprak Baltacı…

Bugüne dek sektöre 5 milyon doları aşkın yatırım yapan girişimciler, yaklaşık 150 kişilik bir istihdam yaratmış durumdalar.

ÇAĞRI MERKEZİ İŞİNDEN ‘EXIT’ YAPTI

Başak Soykan’ın hikayesi, 1998’de Unilever’de başladığı kurumsal kariyerinden 2010’da çıkış yapmasına ve ardından yeme-içme sektörüne yönelmesine dayanıyor. Türkiye’de çağrı merkezi sektörünün öncülerinden olan CMC’nin ortağı olan ve şirketi Danimarkalı bir gruba satarak "exit" yapan Soykan, kurumsal başarıyı arkasında bırakıp “daha keyifli ve insan odaklı” bir iş yapmak için restoran dünyasına adım atmaya karar veriyor.

“O dönem herkesin hayaliydi: ‘Küçük bir kafe açsam, benim olsa’... Benim hikayem de öyle başladı” diyen Soykan, “İş hayatının temel kurallarını biliyorsan, her şeyi öğrenip uygulayabilirsin” sözleriyle girişimcilik vizyonunu özetliyor.

NEW YORK’TAN İSTANBUL’A TAŞINAN KONSEPT

New York’ta yaşadığı dönemde tanıştığı restoran kültürünü İstanbul’a taşımayı hedefleyen Soykan, eski bankacı olan ablası Yaprak Baltacı ile güçlerini birleştiriyor. 2013 yılında da Zorlu Center’da, ünlü şef Michael White’ın restoran markası Morini’yi Türkiye’ye getiriyorlar. Bugün hâlâ Zorlu’nun en çok tercih edilen mekanlarından biri olan Morini, sektöre girişleri için güçlü bir başlangıç oluyor.

“Zorlu Center’ın açıldığı yıl, İstanbul’da Jamie Oliver, Tom Aikens, Massimo Bottura gibi dünyaca ünlü şeflerin restoranları da açılmıştı. Hepsi zamanla kapanırken biz kaldık. Küçücük bir İtalyan restoranıydık ama mekana ruh kattık” diyor Soykan.

Morini’de Aslı Sayar’ın da ortakları olduğunu belirten Soykan, pandemiden hemen sonra ABD’li ortaklarından yüzde 50 oranındaki hisselerini de satın aldıklarını söylüyor.

KURUMSAL BAŞARIDAN KİŞİSEL TATMİNE

Yaprak Baltacı içinse bu girişim bir kariyer değişiminden çok daha fazlası oluyor. ING Bank’ta genel müdür yardımcılığı görevindeyken işten ayrılıp hem anne olma hayalini gerçekleştiriyor hem de gastronomi girişimciliğine adım atıyor. Baltacı, o sürece ilişkin “Banka kariyerim yıllarca hayalimdi ama kalbimin sesini dinlemediğimi fark ettim. Restoran fikri ve annelik neredeyse aynı anda hayatıma girdi. İki dönüşüm de beni ben yaptı” şekilden konuşuyor.

İSTİNYE PARK’TA İKİ MEKAN: CLOVE VE EPOCA

Morini’nin başarısını takiben, 2023’te İstinye Park’ta Clove’u hayata geçiren ikili, sanat ve modayla iç içe, daha rafine bir deneyim sunmayı hedefliyor. Büyük beğeni toplayan mimarisinde Mahmut Anlar imzası bulunan mekanın mutfağında ise sürdürülebilirlik yaklaşımıyla tanınan şef Emre Şen yer alıyor. Projeye ilişkin Baltacı, “Morini zaten lezzetliydi; Clove’da farklı bir atmosfer ve dünya mutfağı yaratmak istedik” diyor.

Soykan ve Baltacı’nın üçüncü mekanları ise Epoca… 2024 sonunda İstinye Park’ta açtıkları Epoca, rahat ve kaliteli bir yemek deneyimi sunmayı hedefliyor. Kaliforniya esintileri taşıyan mekân, “günlük şıklık” konseptiyle her kesime hitap ediyor.

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN ROL MODELLER

Bugün üç farklı konseptle yeme-içme sektöründe önemli bir yer edinen Başak Soykan ve Yaprak Baltacı, sadece yatırım ve istihdam değil, aynı zamanda ilham da veriyor. “İş hayatı sadece finansal başarı değil, ruh katmakla da ilgili” diyen Baltacı, gelecek planları arasında şimdilik yurt dışı olmadığını söylüyor.

Ancak yazlık lokasyonlar, özellikle de Bodrum gibi ‘ruhu olan’ yerlerin radarlarında olduğunu dile getiren Baltacı, “İstanbul hâlâ bizi heyecanlandırıyor. Ama doğru yer çıkarsa düşünmeden harekete geçebiliriz” diye ekliyor.