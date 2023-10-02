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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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İki yatırım için 250 milyon TL harcayacak

Legrand Grup Türkiye Ülke Müdürü Levent Ilgın, “Koruma ürünleri ilk kez Türkiye’de üretilecek. 250 milyon TL’lik yatırım yapacağız” diyor.

02 Ekim 2023
İki yatırım için 250 milyon TL harcayacak

Legrand Türkiye, bu yılı iki yeni yatırımla tamamlayacak. Kapasite artırımı ve yeni ürün yatırımı yaptıklarını belirten Legrand Grup Türkiye Ülke Müdürü Levent Ilgın, “Koruma ürünleri ilk kez Türkiye’de üretilecek. 250 milyon TL’lik yatırım yapacağız” diyor.

Legrand; bina, elektrik ve dijital altyapıları için insanların yaşadığı, çalıştığı ve buluştuğu alanları dönüştürerek yaşamları iyileştiren ürünler ve çözümler sunan global bir uzman. 1860 yılında Fransa’nın Limoges şehrinde kurulan şirket, 40 bine yakın çalışanıyla 90 ülkede faaliyet gösteriyor. 

Ürünlerini 180’in üzerinde ülkeye dağıtan şirket, dünyanın dört bir yanında elektrikli ve dijital bina altyapıları geliştiriyor. Fransa’da borsaya açık olan Legrand’ın 2022 satış cirosu 8 milyar Euro’nun üzerinde. 

Bu yılki büyüme hedefi ise yüzde 8. Grubun büyüme stratejisi, organik ve şirket satın almaları üstüne kurulu. Türkiye yolculuğu da bu iki stratejinin karışımından oluşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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