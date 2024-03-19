İki yılda 30 milyon dolar yatırım yapacak

İki yılda 30 milyon dolarlık yatırım planlayan şirket, global ürünler için Türkiye’de bir kalite kontrol laboratuvarı da kurdu. Yaklaşık 140 yıl önce, İsviçre’de kurulan Sandoz Global, bugün 100’den fazla ülkede 400’den fazla eşdeğer ve 24 biyobenzer ilaç ile varlık gösteriyor.

Sandoz ilaçları her yıl yaklaşık 500 milyondan fazla kişiye ulaşıyor. 70 yıldır Türkiye’de de faaliyet gösteren ve 750’nin üzerinde kişiye istihdam sağlayan şirket, geçen yılki rakamlara göre 34 milyon hastaya ulaşmış durumda.

Gebze’deki tesisleri ise Sandoz’un dünyada 18 tesisinden en büyük ilk üçü arasında yer alıyor. Şirket, Türkiye’de ürettiği ürünleri Kanada’dan İngiltere’ye kadar 55’ten fazla ülkeye ihraç ediyor.

İki yılı aşkın süredir Sandoz Türkiye Ülke Başkanı olarak görev yapan Cengiz Zaim, aynı zamanda Sandoz Rusya’nın operasyonlarına da liderlik ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.