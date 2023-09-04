“İkinci bir kaynak yaratın”

Amerikalı iş insanı ve dünyanın önde gelen yatırımcılarından biri olan Warren Buffett, “Asla tek bir gelire güvenmeyin; ikinci bir kaynak oluşturmak için yatırım yapın” diyor. Bugün yaşamakta olduğunuz ekonomik şartlarda bunun ne kadar da önemli bir uyarı olduğunu söylemeliyim.

Ekonomik kriz, hane halkı gelirlerini ciddi şekilde sarsarken dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 12 bin TL’ye yoksulluk sınırı 40 bin TL’ye dayandı. Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli var ve maalesef bunların 9 milyonu 7 bin 500 TL maaş alıyor. Türkiye’de ortalama emekli aylığı ise 10 bin 500 TL civarında. Hem 11 bin 402 TL’lik asgari ücretin hem de 12 bin TL olan açlık sınırının altında. Yine Türkiye’de istihdam edilen yaklaşık 31,5 milyon çalışanın önemli kısmı da maalesef asgari ücretli veya asgari ücretin biraz üzerinde rakamlar alıyor.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki büyük şehirlerde ağırlıklı kira sorunu da buna eklenince 28 Mayıs’ta yapılan seçimler sonrasında kurulun hükümet ve yeni ekonomi yönetiminin atmakta olduğu adımlarda, sıkılaştırma tedbirlerinde bu kesimi özellikle dikkate alması gerekiyor. Dar gelirli kesim için söyledik ama beyaz yaka orta gelir grubu için de maalesef benzer bir tablo var.

Sonuçta Buffett’in dediği gibi tek bir gelire güvenmeyen, ikinci bir kaynak oluşturmak için para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırımcılar için daha dikkatli olunması gereken bir sonbahar sürecine giriyoruz.

Seçimlerin ardından halka arzlar başta olmak üzere bireysel yatırımcının borsaya ilgisi artarak devam etti ve borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu buldu. Yatırımcıların son dönemde en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili yeni düzenleme geldi. KKM’den kurtuluş yolunun TL mevduat faizinin yüzde 45-50’lere kadar artırılması olduğu uzmanlarca söyleniyor. Gram altında yükseliş eğilimi azalmış görünüyor.

İşte böyle bir kritik sonbahar sürecine girerken, Gözde ve Ceren arkadaşlarımız, piyasanın önde gelen aracı kuruluşlarının yetkililerine, beklentileri ve yatırım stratejilerini sordu. Yatırımcılara, gelirleri haricinde ikinci bir gelir yaratma çabası içinde olanlara bu haberi detaylıca okumadan yatırım kararı vermemenizi öneriyorum. Uzmanların sesine kulak verin.



Son bir not, eğitim-öğretimde yavaş yavaş start verilmeye başlanıyor. 19 milyonu aşkın öğrencimize başarılar diliyorum. Artan eğitim ve kırtasiye maliyetleri nedeniyle de ailelere binen yüke dikkat çeken haberimizi de ayrıca okumanızı öneriyorum.

Sağlıkla kalın…