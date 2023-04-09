İkinci el araçta bayilik fırsatı

Otokoç 2. El, yeni bayilikler verecek. Otokoç 2.El ve Filo Operasyonları Direktörü Birkan Çalışkan, "Şu an için beş adet olan bayi sayımızı yıl sonuna kadar 12'ye çıkarmayı planlıyoruz" diyor.

Ekonomist arşivinden

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıfır araç pazarından büyük bir ikinci el araç pazarına sahibiz. Türkiye'de 2022 yılında pazarda 8,1 milyon ikinci el araç satışı gerçekleşti. Türkiye, sıfır araç pazarından 10 kat daha büyük ikinci el otomotiv pazarına sahip.

Bu oran Amerika pazarında yaklaşık üç kat, Avrupa pazarında dört kat büyüklüğe ulaşabiliyor. İkinci el otomotiv sektörü uzun süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyümeye devam eden önemli bir alan.

Özellikle yüksek potansiyeli nedeniyle yabancı sermayeye ait yeni oyuncuların da giriş yaptığı yükselen bir pazara sahip olan sektör, bayilik fırsatları da sunuyor.

Bayilik veren markalardan biri olan Otokoç 2. El, araç satışı, aynı gün nakit karşılığı ile araç alımı, profesyonel ekspertiz hizmetleri, yaygın hizmet ağı, temassız kapıdan kapıya teslimat ve online satın alma gibi yenilikçi seçenekleriyle ikinci el araç konusunda faaliyet gösteriyor.

Türkiye çapında 26 lokasyonda faaliyet gösteren şirket, perakende müşterilerine online web sitesi ve showroomlarıyla hizmet verirken, kurumsal müşterilerine ise Otokoç İhale platformu üzerinden hizmet sağlıyor.

12 ŞUBEYE ULAŞACAK

Şu ana kadar Denizli, Mardin, Malatya, Hatay ve Kayseri'de bayilikler hizmete geçti. Halihazırda yapımı devam eden Sivas, Erzurum ve Kocaeli tesisleri de yakında hizmet vermeye başlayacak.

Otokoç 2.El ve Filo Operasyonları Direktörü Birkan Çalışkan, "Bugün itibarıyla Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Gaziantep, Doğu ve Batı Karadeniz'deki büyük iller öncelikli olacak şekilde, sonrasında da potansiyel gördüğümüz tüm Türkiye coğrafyasında yayılımımız devam edecek.

Şu an için beş adet olan aktif bayi sayımızı yıl sonuna kadar 12 adede çıkarmayı planlıyoruz" diyor.



YÜZDE 40 BÜYÜME HEDEFİ

Standartlara uygun bir tesisin yatırımı, mevcut var olan bir tesisin revizyonu şeklinde ise m2'si yaklaşık 500 dolar, sıfırdan bir tesis inşası olarak yapılacaksa m2'si yaklaşık bin dolarlık birim maliyetleri ile tamamlanabiliyor.

Bayilik yatırımı öncesinde adayla beş yıllık bir iş planı oluşturuluyor ve her yıl için bir satış adedi planı yapılıyor. Bulunduğu il ve komşu illerin potansiyeline göre her bayinin satış planları farklılık oluştursa da yıllık minimum bin adetlik perakende satış hedefi bulunuyor.

Çalışkan, "Otokoç 2. El olarak 2022 yılında 27 bin 500 adet araç satışı gerçekleştirdik. Geldiğimiz büyüklük birçok sıfır araç markasının Türkiye'deki satışından çok daha fazla.

2023 yılı içinde bayilerimizin de yarattığı güç ile yüzde 40 büyüme sağlayarak araç satışımızı 38 bin adet seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuşuyor.

İŞİN AYNASI

Uygun yer: Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Gaziantep, Doğu ve Batı Karadeniz’deki büyük iller öncelikli olacak.

İlk sermaye: Standartlara uygun bir tesisin yatırımı, mevcut var olan bir tesisin revizyonu şeklinde ise m2’si yaklaşık 500 dolar, sıfırdan bir tesis inşası olarak yapılacaksa m2’si yaklaşık bin dolarlık birim maliyetleri ile tamamlanabiliyor.

Ciro hedefi: Yıllık minimum bin adetlik perakende satış hedefi bulunuyor.

Bayilere verilen destekler: Alınan araçlarda ödeme vadesi, alım şartları gibi ticari koşullarda ek destek sağlanıyor. Ayrıca stoklarına destek olmak ve showroomlarda çeşitlilik sağlamak üzere konsinye uygulaması bulunuyor. Yerelde bayiler tarafından yapılan pazarlama ve tanıtım faaliyet giderlerine de yüzde 50 destek veriliyor.

Başvuru için iletişim: www.otokocikinciel.com

