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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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“İkinci el pazarına odaklanacağız”

Dijitalin önemli oyuncusu sahibinden.com, ikinci el pazarında büyüme hedefi koydu. İkinci el pazarının katlanarak büyüyeceğini söyleyen sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, bu alanda yeni ürünler geliştirirken tüketiciyi bilinçlendireceklerini belirtiyor.

28 Haziran 2025 | 16:40
“İkinci el pazarına odaklanacağız”

Sahibinden.com 2000 yılında Taner Aksoy tarafından kuruldu. 2025 yılında 25’inci yılını kutlayan şirket, Taner Aksoy’un ABD’de internetin gelişimini yaşayarak gözlemlemesi ve Türkiye’de de internetin gelecekte benzer biçimde her alanda önem kazanacağını öngörmesiyle ortaya çıktı. 

Alıcı ile satıcıyı buluşturmayı sağlayan pazaryeri iş modelinin geleceğine yatırım yapmak amacıyla internetin henüz çok yeni olduğu dönemde kurulan şirket, bugün 64,4 milyon kullanıcı ve 8 milyonu aşkın aktif ilanla dünyanın ve Türkiye’nin önemli internet girişimlerinden biri haline geldi. Seri ilanla başlayan yolculuğuna bugün yeni yatırımlar ve satın almalarla devam eden şirket, ikinci el alanında önemli bir oyuncu olma hedefi koydu.

 sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, “Hem kullanıcılara hem de ekonomiye değer kazandıran ‘recommerce’ alanına yeni ürünler geliştirme ve ikinci el alışverişi tercih edilir hale getirme noktasında daha fazla odaklanıyoruz” diyor. Ertaş, ikinci el pazarının katlanarak büyüyeceğini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Pazartesi 1 bedelli, 1 temettü var
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
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