“İkinci el pazarına odaklanacağız”

Sahibinden.com 2000 yılında Taner Aksoy tarafından kuruldu. 2025 yılında 25’inci yılını kutlayan şirket, Taner Aksoy’un ABD’de internetin gelişimini yaşayarak gözlemlemesi ve Türkiye’de de internetin gelecekte benzer biçimde her alanda önem kazanacağını öngörmesiyle ortaya çıktı.

Alıcı ile satıcıyı buluşturmayı sağlayan pazaryeri iş modelinin geleceğine yatırım yapmak amacıyla internetin henüz çok yeni olduğu dönemde kurulan şirket, bugün 64,4 milyon kullanıcı ve 8 milyonu aşkın aktif ilanla dünyanın ve Türkiye’nin önemli internet girişimlerinden biri haline geldi. Seri ilanla başlayan yolculuğuna bugün yeni yatırımlar ve satın almalarla devam eden şirket, ikinci el alanında önemli bir oyuncu olma hedefi koydu.

sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, “Hem kullanıcılara hem de ekonomiye değer kazandıran ‘recommerce’ alanına yeni ürünler geliştirme ve ikinci el alışverişi tercih edilir hale getirme noktasında daha fazla odaklanıyoruz” diyor. Ertaş, ikinci el pazarının katlanarak büyüyeceğini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.