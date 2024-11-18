ARA
DOLAR
34,47
-0,03%
DOLAR
EURO
36,35
-0,61%
EURO
GRAM ALTIN
2928,13
0,27%
GRAM ALTIN
BIST 100
9047,76
-2,01%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

“İkiz dönüşümü hızla tamamlamalıyız”

AB pazarında rekabet gücünü korumak ve artırmak için dijital ve yeşil dönüşümde hızlı davranmak gerektiğini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Özellikle Asya’daki rakiplerimize göre avantaj elde etmemiz gerekli” diyor.

18 Kasım 2024 | 10:04
“İkiz dönüşümü hızla tamamlamalıyız”

Türkiye, ihracatta son iki yıldır kan kaybediyor. Küresel talepteki daralma ve girdi maliyetleriyle kur arasındaki makasın çok açılması Türkiye’yi pek çok pazarda rekabet edemez hale getirdi. Bu süreci en az hasarla atlatmaya çalışan ihracatçılar, diğer taraftan ikiz dönüşüm olarak tanımladıkları ‘dijitalleşme ve sürdürülebilirlik’ konusunda yol almaya çalışıyor.

Bu konuda atılacak doğru adımlar Türkiye’nin rekabetteki en önemli kozlarından biri olabilir. Avrupa’nın ihracat açısından alternatifi olmayan büyük bir pazar olduğunu söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Orta ve uzun vadede de Avrupa bizim için ana pazar olmaya devam edecek. Dolayısıyla dijital ve yeşil dönüşüm sürecini, bir başka ifade ile ikiz dönüşümü hızla tamamlayarak Avrupa pazarında avantaj elde etmek istiyoruz” diyor. Bu doğrultuda pek çok projeye imza attıklarını söyleyen Mustafa Gültepe ile hem ihracatın genel durumunu hem de yeşil dönüşüm yol haritasını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2928,13 0,27%
  • ALTIN ONS 2642,26 0,32%
  • BIST 100 9047,76 -2,01%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,712 0,663%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39978 0,24456%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,7 0,4981%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,4726 -0,0344%
  • EURO/DOLAR 1,0532 -0,5796%
  • EURO/TURK LIRASI 36,3523 -0,611%
  • STERLIN/DOLAR 1,26509 -0,21179%
Borsa Haberleri
THY'den Ajet sermaye artırımı hakkında açıklama
Ford Otomotiv (FROTO) kesinleşen temettü kararı ve tarihini duyurdu
Esas Holding, Pegasus'ta hisse sattı
Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (20 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket
Koç Holding'ten (KCHOL) kredi notu açıklaması
19 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Goldman, S&P 500 için 2025 yıl sonu tahminini yükseltti
Ford Otomotiv’den (FROTO) bedelsiz sermaye artırımı kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket (18 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Bir şirketten daha bedelsiz sermaye artırımı kararı var: Yüzde 177
GERİ
İLERİ
THY'den Ajet sermaye artırımı hakkında açıklama
Ford Otomotiv (FROTO) kesinleşen temettü kararı ve tarihini duyurdu
Esas Holding, Pegasus'ta hisse sattı
Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (20 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket
Koç Holding'ten (KCHOL) kredi notu açıklaması
19 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Goldman, S&P 500 için 2025 yıl sonu tahminini yükseltti
Ford Otomotiv’den (FROTO) bedelsiz sermaye artırımı kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket (18 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Bir şirketten daha bedelsiz sermaye artırımı kararı var: Yüzde 177
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL