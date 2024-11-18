“İkiz dönüşümü hızla tamamlamalıyız”

Türkiye, ihracatta son iki yıldır kan kaybediyor. Küresel talepteki daralma ve girdi maliyetleriyle kur arasındaki makasın çok açılması Türkiye’yi pek çok pazarda rekabet edemez hale getirdi. Bu süreci en az hasarla atlatmaya çalışan ihracatçılar, diğer taraftan ikiz dönüşüm olarak tanımladıkları ‘dijitalleşme ve sürdürülebilirlik’ konusunda yol almaya çalışıyor.

Bu konuda atılacak doğru adımlar Türkiye’nin rekabetteki en önemli kozlarından biri olabilir. Avrupa’nın ihracat açısından alternatifi olmayan büyük bir pazar olduğunu söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Orta ve uzun vadede de Avrupa bizim için ana pazar olmaya devam edecek. Dolayısıyla dijital ve yeşil dönüşüm sürecini, bir başka ifade ile ikiz dönüşümü hızla tamamlayarak Avrupa pazarında avantaj elde etmek istiyoruz” diyor. Bu doğrultuda pek çok projeye imza attıklarını söyleyen Mustafa Gültepe ile hem ihracatın genel durumunu hem de yeşil dönüşüm yol haritasını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.