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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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İndeks, bilişim ve eğitimde eşitlik için gönüllü oldu

İndeks Bilgisayar, bilişim sektöründe 35 yılı geride bıraktı. Dağıtımını yaptığı markaların Türkiye’deki en büyük distribütörü olarak sektör liderliğini devam ettirmeye odaklanan şirket, Türkiye pazarına yeni giren bazı markaların distribütörlüklerini de alarak portföyünü genişletti.

28 Mart 2025 | 16:40
İndeks, bilişim ve eğitimde eşitlik için gönüllü oldu

Geçen yıl iki önemli yatırımı da hayata geçiren İndeks, ilk olarak ana iş akışını tamamlayacak yeni bir alan olan teknolojik ürün yenileme, satış ve teknik servis hizmetleri sunan HB Bilişim şirketinin yüzde 51 hissesini satın aldı. Bu yatırımlarının arkasında sürdürülebilirlik vizyonları olduğunu söyleyen İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek, “Çünkü her teknolojik ürünün ikinci bir hayat şansı olduğuna inanıyoruz” diyor.

Ekonomist’in 30 Mart - 12 Nisan 2025 tarihli sayısından

Yenilenmiş cihaz sektörünün sadece akıllı telefonlarla değil, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, ses cihazları, giyilebilir teknolojiler, küçük ev aletleri ve oyun konsolları ile daha fazla ürün, kategori ve taleple hızla büyüdüğüne değinen Sürek, “Geleceğe dönük stratejimizle, pazarın büyüyen bu kısmına güçlü bir iş ortaklığıyla girdik. Avrupa pazarında da faaliyette bulunmak amacıyla Orta Avrupa merkezli bir şirket kurmayı da hedefliyoruz. 2025’te HB Bilişim ile yeni pazarlarda faaliyet gösterme olanakları üzerinde çalışıyoruz” diye anlatıyor. Diğer önemli yatırımlarının ise yeni nesil lojistik merkezleri olduğunu söyleyen Sürek, 18 ayda tamamlayacakları bu stratejik yatırımlarıyla lojistik operasyonlarını çok daha güçlü ve verimli bir şekilde yönetirken yeni bir iş kolu olarak “lojistik merkezi işletmeciliği” alanında da faaliyet göstermeye başlayacaklarını ifade ediyor.

GELECEK NESİLLERE KATKI

Türkiye’nin gelecek nesillerinin eğitimine katkı sunmak için üzerinde çalıştıkları ‘Bilişim ve Eğitime Erişim Vakfı’nı kurduklarından da söz eden Sürek, şunları ekliyor: “Gelişen teknolojiler ışığında bilişim, çağımızda tüm insani ihtiyaçlar için vazgeçilmez bir konuma geldi. Bilişim hakkının eşit olmadığı durumlar belirginleşirken, bu durum özellikle çocukların eğitiminde büyük eşitsizliklere sebep oluyor. Bilişime erişimde oluşan farklar, öğrenciler arasında dijital beceri, bilgi ve deneyim açısından uçurum yaratıyor. Biz de eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya katkı sunmak için gönüllüyüz.” Vakfı aracılığıyla dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlere teknolojik ürün ve burs desteği sunmayı planlayan şirket; teknoloji laboratuvarları kurmayı, iyi fikirleri desteklemeyi, yerel yönetimler, yetkili kamu kurumları ve eğitim kurumları arasında bir köprü görevi görerek, bilişim ve eğitime erişim seferberliğini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
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Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
GERİ
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