İnegöl'den 52 ülkeye mobilya ihraç ediyor

İnegöl'ün en çok ihracat yapan mobilya markası olarak öne çıkan Weltew Home, yurtiçi ve yurtdışı mağazalaşma hamleleriyle hedef büyüttü. 2024'te 200 milyon TL'lik yeni bir yatırımı devreye alacak olan şirket, istihdamı da artırarak bu yıl 1 milyar 750 milyon TL ciro hedefliyor.

6-19 Ağustos 2023 tarihli sayıdan

Türkiye'nin mobilya başkenti unvanını taşıyan İnegöl'de 1996 yılında kurulan Weltew Home; küçük bir atölyeden bugün dört kıtaya uzanan bir başarı göstermiş durumda.

Geleneksel mobilya üretimini usta işi el işçiliği ve modern otomasyon teknolojileriyle harmanlayarak Türkiye'nin yanı sıra global pazarda da büyümeye devam eden şirket, yaşam alanlarında ihtiyaç duyulan en temel mobilya ürünlerinin yanı sıra ayna, aydınlatma ve halı gibi tamamlayıcı aksesuarlar ve nevresim takımları, yorgan, yastık gibi ev tekstil ürünleri de üretiyor.

Geçtiğimiz yıl 850 milyon TL ciroya ulaştıklarını, bu yıl ise yapacakları yeni mağaza yatırımlarıyla 1 milyar 750 milyon TL ciro hedeflediklerini söyleyen Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, "22 milyon dolarlık ihracatı ile sektör bazında son iki yılda olduğu gibi 2022 yılında da İnegöl'ün en çok mobilya ihraç eden markası olduk. Üretimimizin yüzde

44'ünü yurt dışı pazara yönlendiriyoruz. İhracat şampiyonluğumuzu devam ettirerek, 2023 yıl sonu itibarıyla ihracatımızı 32 milyon doların üzerine ulaştırmayı hedefliyoruz" diyor.

TOPLAM 65 YENİ MAĞAZA

Şirket haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin 68 şehrinde toplam 140 mağaza ile tüketicilere ulaşılıyor. Yurt içinde yıl sonuna kadar 35 mağaza daha açmayı planladıklarını ifade eden Balcı, "Yurt içinde 2023 sonunda 175 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz" diyor.

Şirket, yurt dışında ise dört kıtaya yayılmış 52 ülkede 80 mağaza ve 142 satış noktasında faaliyet gösteriyor. 2023 sonuna kadar yurtdışında 20 ülkede 30 yeni mağaza açmayı hedeflediklerini kaydeden Balcı, şunları söylüyor: "Yeni şube açmayı hedeflediğimiz ülkeler;

Rusya, Kazakistan, Irak, Libya, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya, Hollanda, Gana, Fildişi sahilleri, Fas, Kenya, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan şeklinde. Libya ve Fransa'da nisan ayı sonunda mağazalarımızın açılışını gerçekleştirdik. Hedeflerimiz planlarımız dâhilinde gidiyor. Yıl sonu itibarıyla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz."

İNEGÖL'DE MEGA YATIRIM

Ahşap, metal ve kumaşın işlendiği, 45 bin metrekare açık ve 90 bin metrekare kapalı alana sahip olan üretim tesisinde aylık 9 bin parçalık üretim gerçekleştiren şirket, 2024 yılında yeni bir yatırımı daha devreye alacak.

İnegöl'de 'mega yatırım' olarak nitelendirdikleri yeni fabrikalarını faaliyete geçireceklerini ifade eden Mustafa Balcı, "Teçhizatlı 200 milyon TL yatırım değerindeki fabrikamızın 150 bin metrekare açık alan ve 105 bin metrekare kapalı alanda faaliyet göstermesini planladık. Yıllık 162 bin parça üretim yapmasını hedeflediğimiz fabrikamızda ortalama bin üzerinde kişiye istihdam sağlayacağız" şeklinde konuşuyor.

GENÇLERE YÖNELİK MARKA

Yeni yatırımla ilgili mavi ve beyaz yakalı genel personel alımını şubat ayında tamamlayan şirket, istihdam sürecinde depremzedelere öncelik vermiş bulunuyor. Şirkette bugün üretim ve yönetim kadrolarında toplam 688 kişi çalışıyor.

Uzun zamandır yeni bir marka üzerine çalışmalar yürüttüklerinden ve sonunda gençlere hitap eden 'NewJoy' markasını hayata geçirdiklerinden de bahseden Balcı, "Gençler için hali hazırda ürünlerimiz bulunuyordu ancak yaptığımız araştırmalar sonucunda genç kesim için yeterli oranda yerli üretim bulunmadığını gördük" diyor.

NewJoy için ilk etapta 21 farklı model tüketicilerle buluşturulacak. Başta yurt içinde olmak üzere yurt dışında da NewJoy'un büyümesi de planlanıyor. 800 metrekare büyüklüğündeki ilk mağazası ağustos ayında İzmir'de açılacak olan markanın sonraki süreçte bayilik kanalıyla 1,5 yıl içerisinde 40 mağazaya ulaşması planlanıyor.

HEDEF PAZAR ABD

İhracatta dünya genelinde yaklaşık 200 ülkeye ulaşan ve 10 milyar dolarlık bir hedef belirleyen mobilya sektörü, dünyanın ilk beş ihracatçısı konumuna yükselmek için çalışıyor. Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında ABD, Hindistan, Çin, Kanada, Meksika, Güney Afrika, Avustralya, Nijerya ve Brezilya gibi 18 ülkeye çıkarma yaparak yeni pazarlar kazanmayı hedeflediğini vurgulayan Balcı, "Bu ülkelerden ABD bizim için çok iştah açıcı bir pazar diyebilirim.

Bu doğrultuda ABD'ye ihracatımızı artıracak tanıtım ve faaliyetlere hız vereceğiz. 2023 yılının ikinci yarısıyla birlikte Türk mobilya sektörünün sıçrama yapabileceği hem üretim hem de ihracat anlamında büyük başarılara ulaşacağı bir yıl olacağına inanıyorum" diye anlatıyor.

Aynı zamanda MOSDER'in başkanı olan Mustafa Balcı, mobilya sektörü hakkında da değerlendirmelerde bulunuyor: "Sektörümüzün devlet tarafından yatay büyümeye teşvik edilmesi çok önemli. Şu anda mobilya sektörü sürekli olarak bir dikey büyüme içerisinde.

Fabrikalarımızın dikey değil, yatay yerleşimli olması gerekiyor. Örneğin şu an Ankara'da, İnegöl'de, İzmir'de ve İstanbul'da dikey mimariye sahip fabrikalarda çalışılıyor. Fakat Kayseri'de fabrikalar yatay büyüyor. Yatay büyürsek tasarımı ve kaliteyi artırabiliriz."

"KDV ARTIŞI REKABETÇİLİK İÇİN İYİ"

"KDV'nin artırılması kararının mobilya sektörünü daha kaliteli ve rekabetçi hale getireceğine inanıyorum. Çünkü artan vergiler, tüketicilerin daha seçici olmasına ve daha uzun ömürlü, sağlam ve estetik mobilyalar tercih etmesine neden olacak.

Bu da üreticileri daha iyi malzeme ve tasarım kullanmaya teşvik edecek. Kararın mobilya sektöründe kayıt dışılığı azaltacağını ve vergi adaletini sağlayacağını da düşünüyorum.

Çünkü yüksek vergiler, kayıt dışı faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünü zayıflatacak ve vergi kaçıranları cezalandıracak. Böylece, vergisini düzgün ödeyen firmalar daha adil bir ortamda çalışabilecek. Ayrıca, KDV artışı devletin gelirlerini artıracağına ve bu gelirlerin mobilya sektörüne yatırım yapılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."

"TURQUALİTY PROGRAMINA KABUL EDİLDİK"

"Bu yılın başında yapılan kapsamlı denetleme ve incelemeler sonucunda bir üst ve daha yüksek limitli olan 'şampiyonlar ligi' diye tanımlayabileceğimiz Turquality programına resmi olarak kabul edildik. Beş yıllık stratejik iş planlarımızda beş tanesi birincil olmak üzere toplam 25 hedef pazar üzerinde yatırımlar yapmayı planlıyoruz.

Bu pazarlarda rakiplerimize üstünlük sağlayacak gelişim alanları için ise 123 proje ile kapsamlı bir çalışma başlattık. Artan iş hacmimizle birlikte gelecek beş yıl içerisinde, Türkiye'nin en büyük mobilya ihracatçısı olmayı ve birincil hedef pazarlarda ilk üç mobilya markasından biri olmayı hedefliyoruz."