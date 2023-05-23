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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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İnovatif ürünlerle cirosunu katlayacak

67 yıllık bir geçmişe sahip olan Kurtsan Şirketler Grubu; ilaç, medikal, kişisel bakım ve kozmetik alanlarındaki AR-GE atılımlarıyla bu yıl cirosunda sıçrama bekliyor.

23 Mayıs 2023
İnovatif ürünlerle cirosunu katlayacak

67 yıllık bir geçmişe sahip olan Kurtsan Şirketler Grubu; ilaç, medikal, kişisel bakım ve kozmetik alanlarındaki AR-GE atılımlarıyla bu yıl cirosunda sıçrama bekliyor. Kurtsan Şirketler Grubu CEO’su Aylin Kurt, “Bu yıl 910 milyon TL ciro hedefliyoruz” diyor.

Kurtsan Şirketler Grubu; ilaç, medikal, kişisel bakım ve kozmetik olmak üzere üç alanda faaliyet gösteriyor. Kurtsan İlaçları çatısı altında dokuz marka, Kurtsan Medikal çatısı altında 13 kategoride üç marka, kişisel bakım ve kozmetik alanında ise Otacı markası altında pek çok kategori bulunuyor. 

Grubun 10 yıldır CEO’luk koltuğunda oturan Aylin Kurt, cirosal olarak bakıldığında ilaç dalının en fazla paya sahip olduğunu ancak diğer şirketlerin de hızlı büyüme trendinde olduklarını söylüyor. 

Önümüzdeki dönemde ‘Otacı’ sağlıklı kişisel bakım ürünlerinde ve ilaç kalitesinde üretilen OTA markalı gıda takviyelerinde daha hızlı bir büyüme beklediklerini belirten Kurt, “AR-GE, inovasyona ve dijitalleşme yatırımımız her zaman devam ediyor. 

Bunun dışında sürekli üretim alanlarımıza, makine, ekipmana, depo alanlarımıza da yatırım yapıyoruz. Geçen yıl sadece üretim ve depo alanlarımıza 15,6 milyon TL’lik yatırım yaptık. 

Geçen yıl 442 milyon TL ciroya ulaştık. Bu yılki ciro hedefimiz ise 910 milyon TL. Bu sıçrama inovasyon kaynaklı yeni ürünler, ihracatta yeni ülkeler ve yeni müşterilerden gelecek” diye anlatıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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