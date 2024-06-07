İnovatif ürünlerle yüzde 100 büyüyecek

Türkiye, 115 bin tonluk bal üretimi ile Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük bal üreticisi konumunda bulunuyor. Türkiye’de 9 milyon civarında kovan var ve yaklaşık 100 bin arıcı aile geçimini bu işten sağlıyor.

500 ballı endemik bitkinin yer aldığı Türkiye, bal çeşitliliği açıcından da oldukça zengin. Yaklaşık 1 milyar TL hacme sahip olduğu tahmin edilen sektörde, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı irili ufaklı 500 civarında şirket var.

Temelleri 1995 yılında Adana Kozan’da Süleyman Sezen tarafından atılan Anavarza Bal, ise sektörün iki büyük oyuncusundan biri.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.