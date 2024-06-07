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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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İnovatif ürünlerle yüzde 100 büyüyecek

Bal sektörünün iki büyük oyuncusundan biri olan Anavarza Bal, inovatif ürünlerle büyüyor. Türkiye’de ilk krem balı üreten şirket şimdi de tüketicilere yönelik toz balı piyasaya sürecek. Şirket, yeni ürünlerin katkısıyla bu yıl yüzde 100 büyümeyle 470 milyon TL ciro hedefliyor.

07 Haziran 2024 | 10:45
İnovatif ürünlerle yüzde 100 büyüyecek

Türkiye, 115 bin tonluk bal üretimi ile Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük bal üreticisi konumunda bulunuyor. Türkiye’de 9 milyon civarında kovan var ve yaklaşık 100 bin arıcı aile geçimini bu işten sağlıyor. 

500 ballı endemik bitkinin yer aldığı Türkiye, bal çeşitliliği açıcından da oldukça zengin. Yaklaşık 1 milyar TL hacme sahip olduğu tahmin edilen sektörde, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı irili ufaklı 500 civarında şirket var. 

Temelleri 1995 yılında Adana Kozan’da Süleyman Sezen tarafından atılan Anavarza Bal, ise sektörün iki büyük oyuncusundan biri.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti
CW Enerji (CWENE) temettü teklifini duyurdu
Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
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