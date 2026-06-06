İpsala’dan Avrupa’ya uzanan yaban mersini hamlesi

Türkiye ekonomisi uzun yıllardır sanayi, turizm ve hizmet sektörleri üzerinden değerlendirilirken, son dönemde tarımın yeniden stratejik bir alan olarak öne çıktığını görüyoruz. Özellikle yüksek katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar, sadece tarımsal üretimi değil, ihracatı, istihdamı ve bölgesel kalkınmayı da doğrudan etkiliyor. Edirne’nin İpsala ilçesinde hayata geçirilecek olan yaban mersini üretim çiftliği de bu dönüşümün önemli örneklerinden biri olmaya aday.

4,5 milyon Euro’luk yatırım

DCT Trading’in bağlı ortaklığı Bluefarm Tarım tarafından gerçekleştirilecek ve Maxis Girişim Sermayesi’nin ortak olduğu 4,5 milyon Euro’luk yatırım, ilk bakışta bir tarım projesi gibi görünebilir. Ancak detaylara bakıldığında çok daha büyük bir hikaye ile karşılaşıyoruz. Çünkü burada yalnızca yaban mersini üretilmeyecek. Burada teknoloji kullanılacak, veri yönetilecek, ihracat hedeflenecek ve yeni bir tarımsal ekosistem oluşturulacak.

Türkiye'nin tarımsal üretimde önemli merkezlerinden biri olan Edirne, yıllardır çeltik, ayçiçeği ve buğday gibi ürünlerle öne çıkıyor. Ancak günümüz dünyasında rekabet artık sadece üretmekle değil, daha fazla değer üreten ürünlere yönelmekle mümkün oluyor. Yaban mersini tam da bu noktada dikkat çekiyor. Avrupa pazarında talebi hızla artan, kilogram başına yüksek gelir sağlayan ve ihracat potansiyeli güçlü bir ürün olarak öne çıkıyor.

Anlaşmalı tarım modeli

Asıl dikkat çekici olan ise yatırımın vizyonu. Tamamen otomasyon temelli üretim modeli, dijital takip sistemleri, hassas sulama ve gübreleme teknolojileriyle kurulacak çiftlik, klasik tarım anlayışının çok ötesinde bir yapı sunuyor. Bu yaklaşım, tarımın artık toprak dışında, teknolojiye ve bilgiye dayalı bir sektör haline geldiğinin göstergesi.

Projeyi önemli kılan bir başka unsur ise şirketin Yunanistan'daki yaban mersini üretiminde edindiği tecrübeyi Türkiye'ye taşınması. Üretimden paketlemeye, lojistikten ihracata kadar uzanan entegre yapı, uluslararası rekabet hedefleyen bir değer zinciri oluşturuyor.

“Yunanistan’da başarıyla yürüttüğümüz anlaşmalı tarım modelini Türkiye’de de uygulayacağız. Bölgedeki üreticilere bitki ve malzeme tedarikinden teknik danışmanlığa, lojistikten satış desteğine kadar uçtan uca çözümler sunacağız” diye konuşan DCT Trading ve Bluefarm Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve ihracat odaklı bir tarım ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini söylüyor.

Bluefarm Tarım ile iddialı bir sayfa açtıklarının altını çizen Ahmet, “Yatırımımız tamamlandığında Türkiye’yi başta Avrupa olmak üzere dünyanın yükselen yaban mersini tedarikçisi konumuna getirirken, tarımda ileri teknoloji kullanımında bölgesel bir merkez konumuna yükseltmeyi hedefliyoruz” diyor.

150 bin fidan dikilecek

Bölgesel kalkınma açısından da önemli fırsatlar söz konusu. Özellikle kadın istihdamına katkı sağlaması beklenen proje, aynı zamanda çevredeki üreticileri de sisteme dahil etmeyi amaçlıyor. Anlaşmalı tarım modeliyle çiftçilere fide, teknik destek ve satış garantisi sunulması, yatırımın etkisini birkaç yüz dönümle sınırlı bırakmayabilir.

Maxis Girişim ile büyüyecek

Maxis Genel Müdürü Özgür Temel ise Bluefarm Tarım’ın Maxis Karma Strateji Fonu’nun ilk yatırımı olduğunu belirterek “Bu yatırım şirketimizin tarıma, üretime ve ihracat potansiyeli yüksek alanlara bakışını güçlü biçimde yansıtıyor. Maxis Girişim Sermayesi 19 fon altında yaklaşık 600 milyon dolar tutarında varlık yönetiyor. Yönettiğimiz sermayeyi yalnızca büyümenin finansmanı olarak değil, doğru iş modellerinin kurumsallaşması ve ölçek kazanması için stratejik bir araç olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Bu perspektifle Bluefarm Tarım yatırımını; tarımda teknoloji kullanımı, entegre değer zinciri ve sürdürülebilir üretim yaklaşımı sayesinde hem ülkemiz hem de yatırım dünyası açısından güçlü potansiyel taşıyan bir adım olarak görüyoruz” diye anlatıyor.

Türkiye'nin tarımda geleceği, yüksek verimlilik sağlayan teknolojik yatırımlarla şekillenecek. İpsala'daki bu girişim de aslında bir yaban mersini projesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu yatırım, tarımın teknolojiyle buluştuğunda nasıl bir ekonomik değere dönüşebileceğinin somut bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Belki de bu nedenle İpsala'da dikilecek 150 bin fidanın her biri, sadece bir meyve ağacı değil; Türkiye tarımının geleceğine yapılan bir yatırım olarak görülmeli.