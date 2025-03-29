İş dünyasında 'genç lider' rüzgarı esiyor

Şirketlerin rekabet avantajlarını korumaları ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaları için inovasyon artık bir seçenek değil; bir zorunluluk. Türkiye’nin köklü kurumlarından Yaşar Topluluğu da bu bilinçle hareket eden gruplardan. Onları farklı kılan, inovasyonun AR-GE birimlerinin sorumluluğunda görmeyip yeni fırsatları keşfetmek ve yeni pazarlara açılmak konusunda tüm çalışanların proaktif davranmasını teşvik eden bir kurum kültürü yaratma çabaları. Bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri de geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Yaşar İDEA Kurum İçi Girişimcilik Programı. Topluluk bünyesindeki farklı şirketlerden çalışanları bir araya getiren program, yenilikçi fikirlerin filizlendiği bir platform olmanın ötesinde, girişimci ruhu destekleyen bu kültür dönüşümünün de bir numaralı hızlandırıcısı konumunda.

Ekonomist’in 16 Mart-29 Mart 2025 tarihli sayısından

FİKİRLER İŞE DÖNÜŞÜYOR

Yaşar Ailesi’nin dördüncü kuşak temsilcisi ve PınarOnline Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, bu dönüşümü şöyle anlatıyor: “İnovasyon bizim için sadece yeni ürünler geliştirmek ya da iş süreçlerimizi daha verimli hale getirmek değil, aynı zamanda iş yapış şeklimizi dönüştürmek anlamına geliyor. Yaşar İDEA ile kurum kültürümüz, insan kaynağımız ve yönetim anlayışımızda eşzamanlı bir dönüşüm süreci başlattık. Dönüşüm süreci ile grubumuzun girişimci reflekslerini güçlendirmeyi, rekabetçi gücümüzü daha da artırmayı, rekabette farklılaştığımız cesur ve stratejik adımları hızlandırmayı ve sürdürülebilir inovasyon odağıyla daha çevik bir yapıya ulaşmayı hedefliyoruz.” Kurum içi girişimciliği sadece fikir üretmekten ibaret görmediklerine de değinen Eyilik, “Bu fikirleri gerçek birer iş fırsatına dönüştürme konusunda kararlıyız. Programımızın ilk hızlandırma dönemini başarı ile tamamladık. Topluluğun inovasyon odak alanlarına yönelik çalışan yedi girişimci takımımızın tamamı, projelerini ileriye taşımak üzere programın bir sonraki aşamasına geçmeye hak kazandı. Şimdi sırada, onları potansiyellerine ulaşmaları konusunda desteklemek var” diye anlatıyor.

GRUBUN DİJİTALLEŞME YOLCULUĞU

Holdingin dijitalleşme yolculuğunun da en az girişimcilik kadar iddialı olduğunu belirten Eyilik, “Yaşar Holding’in dijitalleşme vizyonu doğrultusunda, yenilikçi çözümler geliştirmek için 2021 yılında PınarOnline’ı hayata geçirdik” diyor. Sadece bir e-ticaret platformu yaratmayı değil, aynı zamanda tüketicilerin alışveriş yolculuğunu daha akıllı, daha kolay ve daha kişiselleştirilmiş hale getirmeyi istediklerini söyleyen Eyilik, şöyle devam ediyor: “2024’te oldukça iyi bir performansla, kullanıcı sayımızı ikiye katladık, ciroda yüzde 130 büyüme sağladık. 2025 yılında dijital altyapımızı güçlendireceğiz. Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri, daha hızlı ve güvenli ödeme çözümleri, ısı kontrollü lojistik sistemleri ve sürdürülebilir e-ticaret uygulamaları ile tüketicilere daha akıllı, daha pratik ve daha verimli bir alışveriş ortamı sunmayı amaçlıyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMLERE DESTEK

TÜSİAD Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu’nun başkanlığını da yürüten Eyilik, sürdürülebilirliğin de odaklarına aldıkları konuların başında yer aldığının altını çiziyor. Her yıl sürdürülebilirlik alanında girişimleri desteklemeyi hedeflediklerini, bu kapsamda da bu yıl üç farklı sürdürülebilirlik girişimle iş birliği içinde olduklarını dile getiren Eyilik, “Bunlardan biri kahve atıklarımızdan içecek bardakları üreten Wastepresso. İkincisi, ofislerimizde dikey tarım yapan Uptechlabs. Onun birlikte ofisimizi yeşillendirdik. Diğeri ise Vildan Özmen adında bir kadın girişimci. Geri dönüştürülmüş malzemelerden çantalar örüyor. Özel günlerde siparişlerimizi o çantalarda göndermek istiyoruz” diye konuşuyor.

Öte yandan, PınarOnline, çevre dostu bir iş modeli oluşturma vizyonuyla, 2025 yılında sürdürülebilirlik yatırımlarını artırmaya devam edecek. Elektrikli araçlarla teslimat, yenilenebilir enerji kullanımı ve sıfır atık politikası gibi sürdürülebilir çözümleri benimseyen şirket; ürün takip sistemleri, izlenebilirlik ve müşteri etkileşimi gibi alanlarda bilinçli adımlar atmak için çeşitli çözümler geliştirilerek iş birliği yapmayı planlıyor.