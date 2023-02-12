İş kazalarını önleyen girişim

Sercan Esen ve Serhat Çillidağ tarafından kurulan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) platformu intenseye ABD, Avrupa ve Asya'da toplam 23 ülkede, 100 binden fazla kişiyi iş kazalarına karşı koruyor. 2021 yılında 25 milyon dolar yatırım alan intenseye için bu yıl yeni bir yatırım turu planlanıyor.

New York merkezli intenseye, yapay zekâ destekli iş sağlığı ve güvenliği (İSG) platformu. intenseye platformunun yapay zekâ algoritması, anonim bir şekilde analizler yapıyor ve İSG ekiplerine 7/24 gerçek zamanlı bildirimler alma ve hızlı müdahalede bulunma imkânı sağlıyor.

Bu sayede işyerlerinde meydana gelebilecek iş kazaları önlenebiliyor. 2018 yılında kurulan intenseye, hızla yaygınlaşarak günümüzde ABD, Avrupa ve Asya'da toplam 23 ülkede, küresel endüstriyel gruplar ve Fortune 500 şirketleri bünyesinde çalışan 100 binden fazla kişiyi iş kazalarına karşı koruyor. Şubat 2021'de gerçekleşen tohum yatırım turunda 4 milyon dolar,

Eylül 2021'de gerçekleşen yatırım turunda ise 25 milyon dolar yatırım alan intenseye, Sercan Esen ve Serhat Çillidağ tarafından kuruldu.

15 MİLYON BİLDİRİM

Sercan Esen, bilgisayar görüşü ve makine öğrenimindeki en son atılımlar sayesinde, bugüne kadar çalışan sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumların tespiti için 15 milyondan fazla gerçek zamanlı bildirim oluşturduklarını söylüyor.

Sercan Esen, Türkiye'de de TİSK ve TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Türkiye'nin Sıfır Kazaya Yolculuğu' projesi sayesinde TİSK üyelerinin de iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini iyileştirme imkânı bulduğunu belirtiyor.

Yedi farklı endüstriden 20'nin üzerinde şehirde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin önde gelen sendikalarına üye tesisleri intenseye'ı kullanır hale getirdiklerini ifade eden Esen, "Bu tesislerde 40 binin üzerinde çalışanın iş kazalarına karşı korunmasına yardımcı oluyoruz" diyor.

BERLİN'E OFİS AÇIYOR

2023 yılında yeni bir yatırım turuna çıkmayı planladıklarını söyleyen Esen, bu ay içerisinde Berlin ofisini açacaklarını da sözlerine ekliyor. 2023 yılında 77 kişilik ekibi en az iki kat büyütmeyi hedeflediklerini kaydeden Esen, şöyle devam ediyor:

"intenseye'ın geleceğinde 2023 yılında aktif ülkelerimizi ve pazar liderliğimizi ikiye katlamak var. Yeni pazarlara açılma hızımızı artırmak için yeni ortaklıklar geliştirmeyi hedefliyoruz.

Bununla beraber imalat sanayinin farklı alt kategorilerinde üretim yapan tesislerde intenseye kullanımını yaygınlaştırarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak için satış ve pazarlama ekibimizi genişletmek de ana hedeflerimizden biri olacak."

"MADENCİLİK İÇİN YENİ MODÜL GELİŞTİRİYORUZ

“Maalesef dönem dönem herkesi derinden üzen maden kazalarına şahit oluyoruz. intenseye olarak tüm sektörlerde olabilecek kazaları sıfıra indirmek hedefiyle çalışıyoruz.

Madencilik sektöründe de kazaları engellemek için AR-GE ekibimiz çalışmalar gerçekleştiriyor. Maden sahaları karanlık ve tozlu alanlar olduğu için kaza kontrolü bakımından zorlu alanlar.

Bu noktada AR-GE ekibimiz karanlık ve tozdan etkilenmeyecek termal teknolojiler üzerinde yoğunlaşarak yeni bir modül geliştirmek için çalışıyor. Yeni modülümüzü 2023 yılı içerisinde kullanılır hale getirmeyi hedefliyoruz.”