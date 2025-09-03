İspanya’da şirket kurdu Avrupa’da güçlenecek

Türkiye tekstil sektörünün öncü şirketlerinden biri olan Arta Tekstil hem iç piyasada hem de uluslararası arenada hedef büyüttü. Şirketin 1935 yılında Malatya’da küçük bir dokuma tezgahıyla başlayan hikayesi, 1959 yılında sanayileşerek devam etti.

Ekonomist’in 17 - 30 Ağustos 2025 tarihli sayısından

Şirket, bugün Tekirdağ Ergene’de yer alan modern tesisinde aylık 4 milyon metre boyalı, baskılı ve kaplamalı dokuma kumaş, 900 ton örme kumaş üretim kapasitesine sahip bulunuyor. 80 milyon dolarlık makine yatırımıyla Avrupa standartlarında üretim gerçekleştiren Arta Tekstil, teknik tekstillerden askeri üniformalara, spor giyim kumaşlarından dijital baskılı üst grup kumaşlara kadar geniş bir ürün gamında üretim yapıyor.

DÜNYA DEVLERİNE ÜRETİM

Özel apre ve kaplamalı kumaşlarıyla dayanıklılık ve teknik özelliklerde farklılaştıklarını vurgulayan Arta Tekstil Kurucu Ortağı Arif Nalbant, “Özellikle non-denim kumaşlarda dünya çapında ilk beş üretici olma hedefindeyiz. İspanya’da şirket kurduk. Burası Avrupa pazarlama ve stoklama merkezimiz olacak. Dolayısıyla 2026 itibarıyla iş potansiyelimizde ciddi artış bekliyoruz. Tasarımcılarla birebir çalışarak hızlı çözümler sunacağız” diyor.

350 kişiye istihdam sağlayan şirket, üretimin büyük bir kısmını Inditex Grubu ve Decathlon gibi global devlere yapıyor. Sürdürülebilirlik anlayışlarının uluslararası arenada kabul edilmesinin çok değerli olduğuna dikkat çeken Arif Nalbant, “2024 yılı zorluklarla geçen bir yıldı, sürdürülebilir üretim yapımızla tüm zorlukların üstesinden gelmeye çalıştık ve toplamda 55 milyon dolarlık bir ciro elde ettik. 2025 yılı için hedefimiz ise hem iç piyasa hem de ihracatta büyümeyle birlikte bu rakamı en az yüzde 15 artırmak” diye konuşuyor.

10 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

2023’te 16 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Arta Tekstil, 2024 yılında ise kur baskısı ve maliyet artışlarına rağmen 12 milyon dolarlık ihracat gelirine ulaştı. Şirket, bu yıl ise 14 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşmayı hedefliyor. İspanya, Fas, Tunus, Hollanda, Belçika, Almanya, Makedonya, İtalya ve Fransa’ya ihracat yaptıklarını söyleyen Nalbant, “Bugün aktif olarak 10’un üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. En güçlü olduğumuz pazara baktığımızda Avrupa genelinde İspanya diyebiliriz” diyor.

ÖZEL KUMAŞLAR GELİŞTİRİYOR

Her yıl yeni nesil kumaşlar, çevre dostu teknolojiler ve otomasyon sistemleri geliştirmeye hedeflediklerini dile getiren Nalbant, şöyle devam ediyor: “Askeri tekstil, iş kıyafetleri, spor giyime yönelik özel kumaşlar ve dijital baskılı üst grup kumaşlar müşterilerimizin öncelikli tercihleri arasında.”