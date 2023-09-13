İstanbul Bosphorus Cup ile 22’nci kez yelken açacak

Dünya harikası İstanbul Boğazı’nı dünyaya tanıtan organizasyon olan İstanbul Cup ile bu yıl yelkenciler 22’nci kez Boğaz’da yelken açacak. Bu yıl 22.’si gerçekleşen Bosphorus Cup 21-24 Eylül tarihlerinde 'Celebrate İstanbul' sloganıyla IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplam 8 kategoride düzenlenecek. Organizasyonda bu yıl 100 teknede toplam 1200 yelkencinin yarışması bekleniyor. 1200 yelkencinin 400’ünü Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere 10 farklı ülkeden gelen yabancı sporcular oluşturuyor. İstanbul Cup’un bu yılki bütçesi 700 bin dolar. 21 yılda 75 milyon dolarlık bir ekonomik büyüklük yaratan bir organizasyon olan İstanbul Cup’a gelen turistlerin 3 günlük katkısının kişi başı 2 bin 500 dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bosphorus Cup Organizasyonu Kurucusu Orhan Gorbon, dünyanın birçok ülkesinden izlenen etkinliğin 2022’de 3 milyon dolarlık bir reklam değerine ulaştığını etkinliğin bu yılki reklam değerinin daha yüksek olmasının beklendiğini söyledi.

Bosphorus Cup’ın Türkiye’de ve yurtdışında tanınan bir marka olduğunu belirten Gorbon, bir markanın adıyla anılmaktansa Bosphorus Cup markası ile ülkemizi dünyaya tanıtan bir marka yaratma hedefiyle yola çıktıklarını ve bunu başardıklarını vurguluyor.

Gorbon, “Bosphorus Cup bugün, Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri konumunda. 2002 yılından bu yana düzenlenen bu organizasyonla öncelikli amacımız yelken sporunun ne denli önemli olduğunu ve ülke ekonomimize nasıl bir katkı sağladığını gösterirken, İstanbul'un tüm güzelliklerini de dünyaya tanıtmak” diyor.

Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği en önemli organizasyonlardan Bosphorus Cup bu yıl farklı bir noktaya taşınıyor. ‘Celebrate İstanbul’ mottosuyla, Bosphorus Cup bu yıl İstanbul’un zengin tarihini, eşsiz coğrafyasını ve çok renkli kültürünü denizde kutlanan bir festival haline geldi.

BC CORPORATE CUP

2023 Bahar Dönemi için düzenlenen ilk hazırlık etkinliği ‘Bosphorus Cup CORPORATE' ile bu yılın startı verildi. Nestle, Nescafe Xpress, Numarine, GlassHouse ve Gorbon Seramik gibi şirketlerin katılımıyla gerçekleşen Bosphorus Cup CORPORATE, 5-6 Mayıs tarihlerinde Vira Yatçılık organizasyonuyla Santral İstanbul’da düzenlendi. Haliç’in tarihi manzarası eşliğinde gerçekleşen organizasyonda, GlassHouse takımı yarış boyunca gösterdikleri üstün performansla kupayı kazandı. Yarışta Gorbon Seramik takımı ikinci, NuMarine takımı ise üçüncü oldu.

RAKAMLARLA BOSPHORUS CUP

Bosphorus Cup için yaklaşık 500 kişilik bir ekip 6 ay önceden çalışmaya başlıyor. Organizasyonda bu yıl 100 teknede toplam 1200 yelkencinin yarışması bekleniyor. 1200 yelkencinin 400’ünü Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere 10 farklı ülkeden gelen yabancı sporcular oluşturuyor. Ayrıca bu yıl ilk defa Dubai’den de yarışmaya katılan bir ekip var. Bosphorus Cup, 21 yılda yerli ve yabancı 25.000 yelkenciyi buluşturdu. Bu rakamın yaklaşık yarısını ise başta Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerden gelen yabancı sporcular oluşturuyor. Bosphorus Cup’ı 21 yılda 3 milyonu aşkın İstanbullu izledi. Yerli ve yabancı 25-30 bin kişinin dahil olduğu Bosphorus Cup ekosisteminin, 21 yılda İstanbul’a kattığı değer yaklaşık 75 milyon dolar. Tamamen el işçiliği olan ve ünlü tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan kupanın değeri yaklaşık 500 bin TL değerinde.

ZENGİN PROGRAM...

Yarış programı bu yıl da Caddebostan açıklarındaki antrenman ve şamandıra yarışlarıyla başlayacak. Bosphorus Cup Adalar'dan start alacak ve ilk yarış Kalamış'ta sona erecek. Adını İstanbul Boğazı'ndan alan organizasyonun muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı etabı ise 23 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek. İstanbul Boğazı’nda etkileyici bir görsellik yaratan ve heyecanla beklenen Boğaz yarışı, Dolmabahçe’den start alarak Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıracak. Çırağan Sarayı önünde tamamlanacak Boğaz yarışı en iyi Beşiktaş, Ortaköy Meydanı, Akıntıburnu-Arnavutköy, Aşiyan ve Kandilli’den seyredilebilecek. 24 Eylül Pazar günü ise Caddebostan açıklarında düzenlenecek şamandıra yarışlarında Bosphorus Cup şampiyonu belli olacak.

Organizasyon, bu yıl Çırağan Palace Kempinski ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bosphorus Cup 2023’ün bu yılki ana (senior) partnerleri Nissan, NurolBank ve Next Level.

Bosphorus Cup’ın partnerleri arasında İBB de yer alıyor. Bu yıl ilk kez 23-24 Eylül tarihlerinde İBB ortaklığında Bosphorus Cup Haliç Su Sporları Merkezi Optimist Yarışı düzenlenecek.

Bosphorus Cup Optimist Yarışları’nın ardında derinlemesine bir amaç var. Yelken sporunun sadece bir fiziksel aktivite olmadığını, çocukların karakterlerini, azimlerini ve takım çalışmasını geliştiren bir disiplin olduğunu belirten Gorbon, “Çocukların yelken sporuna olan ilgisini ve tutkusunu derinleştirmeyi, onlara bu alandaki yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı sunmayı hedefliyoruz. Böylelikle hem denizcilik kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı hem de onlara yaşam boyu sürecek değerli beceriler kazandırmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

İBB’nin kuruluşu olan İstmarin tarafından geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Arnavutköy Akıntı Burnu’nda izleme noktaları kurulacak. İstanbullular bu alanlardan yarışları izleyerek, Bosphorus Cup heyecanına ortak olabilecek.

BOSPHORUS CUP KUPASI

2002 yılından bu yana kazanan ekibe verilen 7 kilogram ağırlığındaki kristal-gümüş kupa, çok sayıda uluslararası ödülü olan Türk tasarımcı Can Yalman tarafından Bosphorus Cup DNA’sını ortaya koyarak tasarlandı. Kapalıçarşı'da gümüş ve kristal malzemelerle üretilen kupa sanat eseri niteliğinde bir kupa.

Geçtiğimiz yıl Doğa Arıbaş dümenciliğinde birinci olan Coca-Cola ekibinde kalan kupa, her yıl genel klasman birincisine veriliyor ve bir yıl boyunca kazanan ekipte kalıyor. 22. Bosphorus Cup öncesi kupa devir teslim töreni ise bu yıl Çırağan Palace Kempinski ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Düzenlenecek törende Doğa Arıbaş, kupayı organizasyona teslim edecek.

