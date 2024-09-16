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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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İstanbul’da aidat ateşi sönmüyor: Artış hızında lider 3 ilçe

Yüksek enflasyon nedeniyle kiralar kadar artık aidat ücretleri da el yakıyor. İstanbul’da Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy’de aidatlar zirve yaparken, 100 m²’lik bir konutun aidatı 4 bin 400 TL’ye dayandı. Enflasyon düşse bile, önümüzdeki süreçte aidatlarda gerileme beklenmiyor.

16 Eylül 2024 | 12:14
İstanbul’da aidat ateşi sönmüyor: Artış hızında lider 3 ilçe

Barınma sorunu ülkemizin en önemli sorunlarından biri haline geldi. Enflasyonist ortamda konutlarda istihdam edilen çalışanların maaşlarında yaşanan artış, enerji fiyatlarındaki yükseliş gibi nedenlerle son dönemde aidatlarda da ciddi bir yükseliş söz konusu. Geçmişte yılda bir zam yapılırken günümüzde apartman ve site yönetimleri ara zamlar yapmak zorunda kalıyor. Günümüzde 2-3 yıl öncesinin kiralarına eş değerde aidat ücretleri oluşmuş durumda. İnsanların ödeme gücünün üzerinde yükselen aidatlar, kiracılar, mülk sahipleri ve yöneticiler arasında gerginliğe neden oluyor.

Eva Gayrimenkul Değerleme’nin Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı aidat araştırması ile İstanbul’un ilçeleri ile Ankara ve İzmir’deki ortalama aidat ücretlerini mercek altına aldık. Yaklaşık 100 m² kullanım alanına sahip markalı konut projeleri, standart özelliklere sahip siteler ve tekil apartman dairelerin aidat ortalamalarını içeren çalışmaya göre, İstanbul’da 2023-2024 Ağustos döneminde aidatlardaki artış hız kesmezken, yüzde 95’lik artışla Şişli, yüzde 89’luk artışla Eyüpsultan, yüzde 82’lik artışla Tuzla artış hızında lider ilçeler oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsanın favori sektörleri hangileri?
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
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