İstanbul’da aidat ateşi sönmüyor: Artış hızında lider 3 ilçe

Barınma sorunu ülkemizin en önemli sorunlarından biri haline geldi. Enflasyonist ortamda konutlarda istihdam edilen çalışanların maaşlarında yaşanan artış, enerji fiyatlarındaki yükseliş gibi nedenlerle son dönemde aidatlarda da ciddi bir yükseliş söz konusu. Geçmişte yılda bir zam yapılırken günümüzde apartman ve site yönetimleri ara zamlar yapmak zorunda kalıyor. Günümüzde 2-3 yıl öncesinin kiralarına eş değerde aidat ücretleri oluşmuş durumda. İnsanların ödeme gücünün üzerinde yükselen aidatlar, kiracılar, mülk sahipleri ve yöneticiler arasında gerginliğe neden oluyor.

Eva Gayrimenkul Değerleme’nin Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı aidat araştırması ile İstanbul’un ilçeleri ile Ankara ve İzmir’deki ortalama aidat ücretlerini mercek altına aldık. Yaklaşık 100 m² kullanım alanına sahip markalı konut projeleri, standart özelliklere sahip siteler ve tekil apartman dairelerin aidat ortalamalarını içeren çalışmaya göre, İstanbul’da 2023-2024 Ağustos döneminde aidatlardaki artış hız kesmezken, yüzde 95’lik artışla Şişli, yüzde 89’luk artışla Eyüpsultan, yüzde 82’lik artışla Tuzla artış hızında lider ilçeler oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.