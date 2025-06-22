ARA
DOLAR
39,67
0,14%
DOLAR
EURO
45,70
0,35%
EURO
GRAM ALTIN
4295,84
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9203,37
1,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Levent Gökmen
Levent Gökmen




Diğer Yazıları

İstanbul’un en pahalı ve en ucuz 10 semti

Konut fiyatlarında Londra, Dubai gibi şehirlerle yarışan İstanbul’un en pahalı ve en ucuz 10 semtini araştırdık. 247 bin TL/m2 konut satış fiyatı ile Nişantaşı ilk sırayı alırken, onu Etiler ve Levazım izliyor. En düşük fiyatlı semt ise 18 bin TL/m2 ile Esenyurt’a bağlı İstiklal oldu.

22 Haziran 2025 | 12:00
İstanbul’un en pahalı ve en ucuz 10 semti

Türkiye genelinde pandemi sonrasında yükselen konut satış ve kira metrekare fiyatları el yakar seviyelere ulaşmış durumda. Bu süreçte fiyatların en çok yükseldiği kentlerin başını çeken İstanbul’da yaşamak birçok dünya kentinden daha pahalı bir hal aldı. Yapay zekâ ile gayrimenkul değeri hesaplayıp alım satım işlemlerinin güvenle yapılmasını sağlayan Endeksa, Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı çalışma ile İstanbul’da konut kira ve satılık metrekare fiyatlarının en pahalı ve en ucuz olduğu 10 semti analiz etti. 

  • Çalışmaya göre, en yüksek konut metrekare fiyatlarında Harbiye (Nişantaşı), Etiler ve Levazım mahalleleri öne çıktı. Konutların ortalama metrekare satış fiyatı Harbiye’de 247 bin 938 TL, Etiler’de 239 bin 796 TL, Levazım’da ise 223 bin 189 TL. Bu semtleri Bebek, İstinye, Poligon, Kuruçeşme, Ataköy 2 5 6. Kısım, Kültür (Beşiktaş), Fenerbahçe semtleri izledi.
  • Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, çalışma verilerine göre, İstanbul’da satılık konut fiyatlarının en yüksek olduğu 10 mahalle arasında Beşiktaş mahallelerinin yoğunlukta olduğunu söylüyor. 
  • Öğüt, son üç yılda en yüksek fiyat değişimlerinin ise yüzde 299 ile Fenerbahçe (Kadıköy), yüzde 281 ile Ataköy 2 5 6. Kısım (Bakırköy) ve yüzde 278 ile Poligon’da (Sarıyer) yaşandığını vurguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Levent Gökmen
Levent Gökmen




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 4295,84 0,05%
  • ALTIN ONS 3367,85 -0,08%
  • BIST 100 9203,37 1,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,107 0,407%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37365 0,26276%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,3997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6739 0,1355%
  • EURO/DOLAR 1,1522 0,2114%
  • EURO/TURK LIRASI 45,7013 0,3465%
  • STERLIN/DOLAR 1,3449 -0,14441%
Borsa Haberleri
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
GERİ
İLERİ
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL