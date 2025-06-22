İstanbul’un en pahalı ve en ucuz 10 semti

Türkiye genelinde pandemi sonrasında yükselen konut satış ve kira metrekare fiyatları el yakar seviyelere ulaşmış durumda. Bu süreçte fiyatların en çok yükseldiği kentlerin başını çeken İstanbul’da yaşamak birçok dünya kentinden daha pahalı bir hal aldı. Yapay zekâ ile gayrimenkul değeri hesaplayıp alım satım işlemlerinin güvenle yapılmasını sağlayan Endeksa, Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı çalışma ile İstanbul’da konut kira ve satılık metrekare fiyatlarının en pahalı ve en ucuz olduğu 10 semti analiz etti.

Çalışmaya göre, en yüksek konut metrekare fiyatlarında Harbiye (Nişantaşı), Etiler ve Levazım mahalleleri öne çıktı. Konutların ortalama metrekare satış fiyatı Harbiye’de 247 bin 938 TL, Etiler’de 239 bin 796 TL, Levazım’da ise 223 bin 189 TL. Bu semtleri Bebek, İstinye, Poligon, Kuruçeşme, Ataköy 2 5 6. Kısım, Kültür (Beşiktaş), Fenerbahçe semtleri izledi.

Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, çalışma verilerine göre, İstanbul’da satılık konut fiyatlarının en yüksek olduğu 10 mahalle arasında Beşiktaş mahallelerinin yoğunlukta olduğunu söylüyor.

yoğunlukta olduğunu söylüyor. Öğüt, son üç yılda en yüksek fiyat değişimlerinin ise yüzde 299 ile Fenerbahçe (Kadıköy), yüzde 281 ile Ataköy 2 5 6. Kısım (Bakırköy) ve yüzde 278 ile Poligon’da (Sarıyer) yaşandığını vurguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.