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Japon devi ile bölgesel merkez hedefi koydu

Yanmar’ın Türkiye’deki tam iştiraki olan Yanmar Turkey Makine ise 2017 yılında kuruldu ve genel merkezi İzmir’de yer alıyor.

25 Ocak 2023
Japon devi ile bölgesel merkez hedefi koydu

Japon Yanmar’ın iştiraki Yanmar Turkey, beş alanda 2025’e kadar 2 milyar TL ciro hedefliyor. Yanmar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, “Hedefimiz, şirketi bölgede üretim, lojistik ve mühendislik merkezi haline getirmek” diyor.

1912 yılında Japonya’nın Osaka kentinde kurulan Yanmar, 1933 yılında ilk ticari kompakt dizel motoru icat eden firma olarak tanındı.

Yanmar, kuruluşunun temel yapı taşı olan endüstriyel dizel motor üretimi ile ürün gamını ve hizmetlerini genişletmeye devam etti ve endüstriyel ekipman üretimi konusunda uzmanlaştı.

Şirket bugün; küçük ve büyük deniz motorları, tarım makineleri ve ekipmanları, iş makinaları, enerji sistemleri, endüstiyel motorlar, marin motor ve ekipmanları, makina parça ve komponentleri sağlayıcısı olarak global operasyonlarını yedi iş kolunda sürdürmeye devam ediyor.

Yanmar’ın Türkiye’deki tam iştiraki olan Yanmar Turkey Makine ise 2017 yılında kuruldu ve genel merkezi İzmir’de yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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